Albano, scomoda verità sull’ex moglie Romina Power: “Abbiamo avuto…”

Romina Power è una delle cantanti più amate nel mondo della musica italiana. Ha fatto sognare tutti con Albano Carrisi, ovvero l’ex marito. Quest’ultimo durante l’intervista ha svelato delle verità scomode sulla donna. Ecco cosa ha detto.

Verità scomode su Romina

Durante un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Albano Carrisi ha parlato a ruota libera della sua vita accanto alla compagna Loredana Lecciso. Ha speso anche delle belle parole sulla sua precedente relazione. Ha confermato che la crisi coniugale è giunta con la scomparsa della figlia Ylenia nel 1993. Hanno cercato di trovare un punto d’incontro, ma è stato inutile. Se lui ormai è assegnato alla morte della figlia, Romina invece è ancora convinta che sia viva e che si trovi in un luogo lontano dai riflettori e dalla famiglia. “Abbiamo avuto un gran passato insieme, poi è scesa la notte. Tutti pensavano che da uomo del Sud quali sono Non avrei mai potuto rifarmi una vita: io invece me la sono rifatta come era giusto accadesse, e ne sono orgoglioso”. Del resto oggi ha una splendida famiglia con Loredana e fa di tutto per far regnare l’armonia nella sua casa. Non a caso il cantante di Cellino ha sempre voluto che ci fosse un rapporto tra l’ex moglie e l’attuale compagna. Anche quest’ultima ha voluto esprimere un proprio parere sull’argomento.

“Abbiamo avuto un gran passato insieme, poi è scesa la notte”

Albano ha cercato di salvare il suo matrimonio, ma a nulla è servito. Dopo momenti idilliaci è calata la notte. Subito dopo è intervenuta Loredana: “I momenti difficili ci sono stati, ma ci hanno unito ancora di più. Ci hanno permesso oggi di avere il giusto equilibrio. Siamo molto simili, più simili di quanto la gente immagini e ha contato molto anche il rispetto delle reciproche individualità. Noi abbiamo i nostri spazi, ma poi facciamo le cose insieme con entusiasmo”. Loredana è considerata una grande donna perché per amore ha sempre accettato l’idea di vivere all’ombra della cantante Romina Power. Albano ha dichiarato di essere stato affascinato dal suo carisma, poi ha aggiunto: “Mi innamorai prima della sua famiglia che di lei. Il nostro matrimonio è mentale”. Entrambi non vedono le nozze come un bisogno, in quanto vivono serenamente la loro relazione. I fan, quindi, non potranno assistere a nessuna svolta nella coppia.

Romina a cuore aperto in televisione

Anche Romina in un’intervista ha fatto una dichiarazione inaspettata sull’ex marito nel programma di Serena Bortone. “Adesso è più divertente fare i concerti con lui. Ora sul palco posso dire tutto perché in camera d’albergo non può rinfacciarmi più niente”. Tuttavia ha voluto precisare che l’affetto e la stima non sono mai venuti meno tra loro. In questo modo sono una forza della natura sui palcoscenici di tutto il mondo.

