Il prima e dopo della fidanzata di Bettarini | Com’è diventata Nicoletta Larini

Nicoletta Larini, nonostante sia molto giovane, ha cambiato molte volte il suo aspetto. Dai capelli biondi al castano e forse è ricorsa anche ad un ritocchino sugli zigomi. Ecco com’è diventata la fidanzata di Stefano Bettarini

La passione per la moda

Sfogliando l’album dei ricordi di Nicoletta Larini troviamo scatti di qualche anno fa in cui appare decisamente diversa. La 27enne che si è laureata in Inghilterra alla Nottingham Trent University, per qualche anno ha fatto la modella anche se non è molto alta. Tuttavia essendo molto bella, non ha avuto nessuna difficoltà a buttarsi nel mondo della moda, tra l’altro la sua più grande passione.

Rispetto ai primi anni in cui è apparsa in televisione o sulle riviste assieme a Stefano Bettarini, Nicoletta è cambiata e oggi appare molto più donna.

A proprio agio nel suo corpo

Ovviamente da quando aveva 18 anni ad oggi i cambiamenti ci sono come succede a tutti e la ragazza non ha mai affermato di essersi sottoposta a qualche intervento estetico, anche se spesso qualche internauta che la segue su Instagram, insinua il contrario. Una delle parti del suo corpo che, secondo qualche utente del web è stato sottoposto alle attenzioni del chirurgo estetico, sono le labbra. Ma è proprio così? Eppure Nicoletta ha sempre avuto labbra carnose.

Stesso mistero rimane per il seno e per gli zigomi. La figlia dell’ex pilota di Formula Uno si è sottoposta ad una Mastoplastica? Si è ritoccata i lineamenti del viso? In un’ intervista ha dichiarato di non essersi mai sottoposta ad operazioni estetiche importanti e che si trova molto a suo agio nel suo corpo.

I cambiamenti della bellissima fidanzata di Stefano Bettarini

Quello che si sa è che la modella per sfizio o per lavoro ha cambiato spesso il proprio look. Nelle foto del passato la vediamo bionda platino, oggi invece porta i capelli decisamente più scuri, di colore castano. Nonostante i 22 anni di differenza con Stefano Bettarini i due sono molto innamorati.

La coppia è unita da un po’ e appare sempre più affiatata. Ultimamente Nicoletta è stata operata si, ma non per questioni estetiche. La modella e Influencer infatti negli ultimi giorni, si è sottoposta ad una tonsillectomia. Sui social Nicoletta ha risposto alle domande dei follower e ha rivelato che oggi sta molto meglio ma ha qualche difficolta a mangiare e a deglutire.