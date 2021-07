Uomini e Donne trono over, Isabella beccata al mare: la dama si mostra così FOTO

Volto nuovo del trono over di Uomini e Donne Isabella Ricci ha conquistato durante la sua presenza al dating show di Maria de Filippi sia il pubblico a casa che il parterre maschile allertando anche l’attenzione di Gemma Galgani che in alcune situazione ha sentito d’essere contrastata dalla forte personalità della new entry. Isabella è una donna decisamente sicura e determinata, con un matrimonio fallito alle spalle ma senza figli. Impegnata professionalmente su più fronti è oggi un’imprenditrice di successo e non esita a mettere in discussione la sua libertà.

Isabella Ricci pronta a tornare a Uomini e Donne

In più occasioni Isabella ha rivelato di non essere andata a Uomini e Donne per essere l’alter ego di Gemma Galgani ne tano meno vuole insegnarle come rapportarsi con gli uomini, è arrivata alla corte di Maria de Filippi per caso anche se oggi cercare la persona giusta la diverte particolarmente. In una puntata del programma Isabella Ricci ha rivelato un suo particolare modo d’essere legato alla passione, ogni cosa che decide di fare è legata all’amore energia in grado di realizzare molto cose: “Laddove uno è razionale (razionale vuol dire mettere in ordine i propri pensieri, niente di più) non è detto che non sia passionale o che non si fermi sulle sue sensazioni.

Isabella ha poi aggiunto: “Anzi secondo me le sa ascoltare meglio. Io nella vita ho fatto tante cose per passione tant’è che ho cambiato città e ne ho lasciata una come Roma in cui vivevo (a quarant’anni e non da bambina) e sono andata per amore a Ravenna” ha dichiarato la dama non sottovalutando il suo lato razionale. In seguito alla partecipazione a Uomini e Donne Isabella ha visto crescere in maniera esponenziale il suo profilo social, il suo account è divenuto popolare e seguitissimo tanto che ogni suo post diventa virale in poche ore.

Isabella Ricci, estate al mare al top!

Isabella Ricci in queste ore ha condiviso sul suo account alcuni scatti al mare, la dama è apparsa in primo piano pronta a celebrare i suoi giorni di relax in una misterioso località di mare. Sorriso contagioso, capelli legati e occhiali da sole la dama si è mostrata in tutta la sua spontanea bellezza e ha ricevuto tantissimi like d’apprezzamento.

La dama del trono over è attesa nella prossima edizione di Uomini e Donne, la Ricci ha confermato d’aver concluso la sua conoscenza con Andrea e d’essere stata contattata d’Aldo Farella con cui ha parlato anche di Gemma Galgani. Al magazine ufficiale del programma di Canale5 Isabella ha rivelato che le piacerebbe tornare nel programma a Settembre: “A settembre tornerei volentieri perché sono entusiasta di questa esperienza e sono stata bene. Entrare nello studio di Uomini e Donne è stato per me ogni volta come una festa. Mi piacerebbe però focalizzarmi di più sul trovare un uomo con cui condividere la vita, piuttosto che parlare con Gemma della mia razionalità.”