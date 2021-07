Tina Cipollari fa preoccupare i fan: cosa ne sarà della vamp di Uomini e Donne?

Chi non ha mai sentito parlare di Tina Cipollari? Impossibile non conoscerla, in special modo per il suo inconfondibile stile da “vamp” su cui ha bastato tutta la sua carriera. Maria Concetta Cipollari (vero nome di Tina) nasce a Viterbo nel 1965. Il suo debutto in televisione è avvenuto nel 2001 nel programma condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. Il percorso di Tina all’interno del dating show ha inizio in qualità di corteggiatrice, per poi diventare, in seguito, anche tronista.

Proprio grazie al programma con il quale ha mosso i primi passi in tv, Tina ha trovato l’amore: il parrucchiere Kikò Nalli, con cui nel 2005 è convolata a nozze; dal loro matrimonio sono nati anche tre splendidi bambini. La felicità di Tina e Kikò, tuttavia, terminerà nel 2018, anno in cui annunciano la loro separazione. Nonostante i problemi avuti nella vita privata, la carriera di Tina subisce una svolta molto importante. Maria De Filippi la sceglie come opinionista ufficiale di Uomini e Donne dove, ancora oggi, la vediamo insieme a Gianni Sperti. Negli anni, il ruolo della vamp all’interno del programma di Maria è diventato sempre più importante: la donna, grazie al suo atteggiamento sopra le righe e la sua infinita schiettezza, è stata in grado di conquistare la simpatia di tantissimi telespettatori. È proprio questo il motivo per il quale, da qualche tempo a questa parte, alcune voci di corridoio riguardo l’assenza di Tina nella nuova edizione del dating show più seguito d’Italia stanno preoccupando i suoi fan. Ecco tutta la verità.

Tina lascerà davvero il programma?

Circola voce che Tina Cipollari, volto noto del programma Uomini e Donne – nella prossima edizione in onda a partire da settembre – lascerà il ruolo di opinionista che la vede impegnata ormai da anni. Ma sarà davvero così? Il motivo per i quale la vamp dovrebbe allontanarsi dal programma, sarebbe la difficoltà di conciliare gli impegni lavorativi e il suo ruolo di mamma. La verità, tuttavia, potrebbe non essere questa. Non ci sono notizie certe riguardo la presenza di Tina nella nuova edizione di U&D, ma è molto probabile che la vamp non abbandonerà la sua poltrona. Insieme a Gianni Sperti, la Cipollari intrattiene e fa divertire non solo i tanti telespettatori che la seguono da casa, ma anche Maria stessa, la quale più volte non è riuscita a trattenere risate di gusto.

Negli ultimi anni, Tina ha sviluppato un “amore incondizionato” nei confronti di Gemma Galgani, storica dama del trono over. In diverse puntate, infatti, siamo chiamati ad assistere a scene esilaranti che vedono coinvolte le due donne. Tina, senza nessuno scrupolo, continua imperterrita a sottoporre Gemma a scherzi, gavettoni e prese in giro. Per contro, la dama, non sembra sempre accogliere di buon grado le attenzioni dell’opinionista. Come potremmo fare a meno di tutto questo?