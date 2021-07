Ursula Bennardo pubblica un video e alcuni fan notano il particolare: seno rifatto?

Ursula Bennardo sponsorizza un brand di abbigliamento su Instagram ma gli occhi di alcuni follower cadono su un punto specifico del suo corpo e scatta la curiosità: “ti sei rifatta?”

Quel video che fa sorgere il dubbio

Diventata famosa per essere stata una dei personaggi più seguiti di Uomini e Donne, Ursula Bennardo, compagna di Sossio Aruta, è ormai un Influencer a tutti gli effetti. Amatissima dai suoi follower la bella estetista pugliese non manca di condividere foto e post che raccontano i momenti più emozionanti della sua vita ricevendo sempre una miriade di like.

Recentemente un suo video condiviso su Instagram, ha destato però la curiosità dei fan più attenti. La bella ex dama del trono Over di Uomini e Donne, ha ceduto al ritocchino?

La storia di Ursula e Sossio

Come sanno i telespettatori del famoso dating show di Maria De Filippi, Ursula e Sossio si sono conosciuti proprio nello studio di Canale 5, davanti alle telecamere. Poi la coppia ha voluto mettere alla prova il loro amore a Temptation Island e lì hanno subito una battuta d’arresto, a causa di una leggera crisi che li ha allontanati per un pò.

Il capitolo successivo è stato invece più roseo, perchè dopo aver capito di non riuscire a fare a meno l’uno dell’altra, Ursula e Sossio si sono di fatto ricongiunti, più innamorati che mai, fino al punto di mettere al mondo la loro bambina, Bianca. L’anno scorso la coppia proprio a Uomini e Donne ha annunciato di voler convolare a nozze.

Sempre più vicini alle Nozze

Tuttavia il Covid ha frenato i preparativi e ad oggi i due non hanno ancora pronunciato il fatidico Si. In una recente intervista di Più Donna, Ursula ha raccontato come vanno le cose con Sossio al momento, affermando che le nozze ci saranno:

“Abbiamo grossi problemi di incomprensioni – ha fatto sapere la Bennardo –Abbiamo caratteri troppo diversi e mentre io cerco di andargli incontro e di capirlo, Sossio non riesce ad andare oltre. Dopo tre anni posso dire che ancora non mi conosce bene. Ma ci sposiamo e inviteremo anche Maria, anche se probabilmente non potrà venire per tutti gli impegni che ha. Sicuramente inviteremo anche Lucia, il suo braccio adesso. Tra i concorrenti inviteremo Riccardo. Non mi aspettavo che uscisse con Roberta ma sono molto felice, mi piacciono moltissimo e stanno ancora insieme, le voci che son girate sono false. Non ho ancora scelto l’abito per il matrimonio ma ho in mente già tutto. Ci siamo innamorati di Capo Sperone e il matrimonio si farà li, come una vacanza da fare tutti insieme.”

Seno rifatto?

In attesa di indossare l’abito bianco Ursula si diletta sui social a fare l’Influencer. Il suo account Instagram ha all’attivo 418 mila follower ed è proprio a loro che la bella pugliese ama raccontare di sé. In questi giorni ha condiviso un video in cui sponsorizza alcuni abiti di un noto brand, ma più che gli abiti è il suo decolleté ad attirare l’attenzione.

Ursula, mentre balla sensuale su una hit del momento, sfoggia gli outfit da sponsorizzare e tra i diversi commenti carichi di complimenti, qualcuno rimane sbalordito dal suo seno visibilmente più rigonfio: “Ma il seno è tuo ???complimenti”. Oppure c’è chi le fa la domanda diretta: “Ma ti sei rifatta il seno?”. Al momento nessuna risposta dalla diretta interessata.