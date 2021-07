Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri colpo di testa: svolta sexy per il cavaliere del trono over

Riccardo Guarnieri si mostra sui social dopo la lunga stagione al trono over di Uomini e Donne e fa impazzire le fan: svolta sexy per l’ex compagno di Ida Platano.

Tra i grandi protagonisti del trono over di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri si è sempre distinto per aspetto fisico e per le sue chiacchierate e turbolente relazioni sentimentali. Le sfilate del cavaliere di origini pugliesi hanno sempre fatto impazzire Tina Cipollari e le donne del parterre, che hanno sempre fatto il tifo per lui e lo hanno premiato con votazioni eccellenti.

Diversa, invece, è l’opinione delle dame sul comportamento di Riccardo nel corso delle sue frequentazioni: dopo la fine difficile e dolorosa della relazione con Ida Platano, Guarnieri è tornato tra le braccia di Roberta Di Padua ma, anche in questo caso, tutto si è concluso con una grossa litigata. Lontano dai riflettori e dalle dinamiche del trono over, l’ex cavaliere è tornato sui social lasciando tutti a bocca aperta.

Riccardo Guanieri dopo Uomini e Donne: com’è diventato

Solo alcuni giorni fa, Riccardo Guarnieri è comparso sui social mostrando un fisico completamente diverso.

Profondamente dimagrito, il cavaliere di Uomini e Donne ha destato preoccupazione nei fan, allarmati dalla repentina perdita di peso del tarantino.

In realtà, dietro il cambiamento fisico di Guarnieri c’è la scelta di mettere in evidenza la massa muscolare, eliminando totalmente quella grassa.

A conferma di questa decisione, l’ultimo scatto di Riccardo che ha fatto strabuzzare gli occhi alle sue fan: muscoli e pettorali in evidenza, hanno reso il cavaliere uno dei più acclamati del web.

Una vera e propria svolta sexy per Guarnieri, che ha deciso di cambiare radicalmente il suo aspetto fisico trasformandosi in uno degli uomini più ambiti del parterre femminile.

Riccardo Guarnieri torna a Uomini e Donne?

Non è dato sapere, tuttavia, se Riccardo continuerà a far sognare le donne del trono over con le sue sfilate a petto nudo.

Il ritorno di Guarnieri a Uomini e Donne resta ancora incerto: dopo aver confessato l’accordo con Roberta Di Padua per inscenare una relazione che si era già conclusa da tempo, sa che la redazione potrebbe decidere di estrometterlo dal programma.

Al momento, tuttavia, il cavaliere ha deciso di godersi appieno l’estate e non è detto che questo periodo di spensieratezza non gli porti anche un nuovo amore.

Solo alcuni giorni fa, infatti, Guarnieri è stato protagonista di un selfie in compagnia di una donna che molti avevano indicato come la nuova fidanzata.

Lui, però, ci ha tenuto a smentire categoricamente: al momento è single ed è felice così.