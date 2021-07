Alessia Cammarota che lavoro fa oggi l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: da ex estetista a…

Alessia Cammarota chiarisce una volta per tutte l’importanza del lavoro da influencer: un’attività non semplice da gestire.

L’avvento dei social network ha rivoluzionato le nostre vite e ci ha immessi in un mondo sempre più connesso in cui tempi e distanze si sono notevolmente accorciati. Ma non solo: piattaforme come Facebook e Instagram hanno ridisegnato i confini del business, ampliando il mercato del lavoro e dando vita a nuovi figure professionali prima sconosciute. Parliamo di quelli che tutti noi oggi conosciamo come influencer.

La professione dell’influencer

Nonostante nell’immaginario collettivo fare l’influencer significa semplicemente postare un paio di foto sui propri profili social, dietro quella che sembra una professione estremamente semplice e altamente remunerativa, si celano organizzazione, impegno e strategia. Tutte cose troppo spesso ignorate e che a volte infastidiscono chi svolge questo mestiere con regolarità.

Le parole di Alessia Cammarota

È proprio quello che è successo ad Alessia Cammarota, che stufa delle critiche sul suo lavoro, ha deciso di chiarire una volta per tutte l’importanza della professione dell’influencer: “Noto che viene preso molto sottogamba come lavoro, ma in realtà, ragazzi, è un lavoro a tutti gli effetti, con tutto quello che comporta un lavoro.”

Un lavoro non semplice

L’influencer ha spiegato come il proprio lavoro sia estremamente diversificato: ha a che fare con aziende grandi e piccole, o con agenzie che fanno da intermediarie. “Capirete che ci sono tante persone che lavorano con noi e dietro di noi, e poi i lavori vanno presentati con delle scadenze, vanno mandati in approvazione. Non pensate quindi che sia tutto così facile e tutto così semplice perché in realtà è un vero e proprio lavoro, anche perché abbiamo una partita iva, rilasciamo fattura, ci versiamo i contributi.”

La frustrazione dell’influencer

Alessia Cammarota si è detta dispiaciuta del fatto che sembri un’attività così semplice e banale quando in realtà non lo è. Ovviamente ci sono mille lavori in cui c’è più responsabilità e fatica, quindi ha precisato che la sua non è una lamentela “e neanche voler portare il mio lavoro chissà dove. Però mi dispiace vederlo sempre un po’ sminuito.”

L’incontro con Aldo Palmeri

La carriera di Alessia Cammarota ha avuto inizio nel 2011 con la partecipazione “Miss Italia”, seguita nello stesso anno da quella a “Uomini e Donne” come corteggiatrice del tronista Francesco Monte. Tuttavia, la loro storia non è andata a buon fine, ma l’influencer nella stagione 2013-2014 è tornata al dating show e ha conosciuto Aldo Palmeri. I due adesso sono felici insieme e hanno avuto due figli, Niccolò e Leonardo.

Alessia Cammarota parla dell’esperienza a Uomini e Donne

In merito alla sua esperienza a Uomini e Donne, Alessia Cammarota ha dichiarato: “Sono passati otto anni, ero una ragazzina e in otto anni sono successe tante cose. Di queste cose ne porto i segni, perché quando succede qualcosa nella vita voi non ve ne accorgete, Ma vi lascia proprio un segno materiale, che può essere la ruga in più, oppure, come nel mio caso, dei tratti del viso un po’ più duri, è così, ci cambia l’espressione, cambiano tante cose. Perché al di là del colore dei capelli che ho cambiato e delle piccole attenzioni chirurgiche che ho fatto, sono cambiata e continuerò a cambiare.”