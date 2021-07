Pesanti accuse per Giulio Raselli. Ex tronista sbotta sui social: “Mi hai rotto…”

Giulio Raselli è noto per essere stato sia un corteggiatore che è un tronista del programma Uomini e Donne di Maria de Filippi. Di recente ha ricevuto per l’ennesima volta pesanti critiche da una nota influencer. Ecco cosa sta succedendo.

Giulio perde le staffe sui social

Giulio Raselli si è presentato per la prima volta nello studio del programma televisivo di canale 5 per corteggiare Giulia Cavaglià. A quest’ultima, non essendo stata scelta da Lorenzo Riccardi, la redazione ha dato la possibilità di sedersi sul trono. Grazie a quest’esperienza ha conosciuto anche Manuel Galiano, con il quale è andata via mano nella mano. Nel frattempo Giulio si è messo in gioco a Temptation Island, facendo perdere la testa a una delle fidanzate e subito dopo si è seduto sul trono. Ha portato fino alla fine del suo percorso Giovanna Abate e Giulia D’Urso. Ha scelto il secondo, ma dopo un po’ le loro strade si sono separate. Adesso si dichiara single e sta trascorrendo delle giornate nel Salento. È sempre stato preso di mira da Deianira Marzano, la quale ha fatto l’ennesima segnalazione che ha fatto perdere le staffe al ragazzo. Ecco tutti i dettagli.

“Sono single è libero di scrivere a chi voglio”

“Giulio sta qui a Lecce, sembra simpatico ma ci prova con tutte le ragazze che si fanno la foto con lui e dice esplicitamente di vedersi non in un locale, ma in camera. Mi è scaduto molto se riesco ad avere qualche screen te lo mando”, questo è il messaggio che ha ricevuto Deianira da una ragazza che ha subito pubblicato. Stavolta Giulio ha deciso di rispondere con uno sfogo sul web: “Deianira che a 54 anni pubblica ancora screen di gente che sparla e lo fa con cattiveria…Mi hai rotto i cog…ni per tutto il mio percorso televisivo…Sono single è libero di scrivere a chi voglio e nelle modalità che reputo opportune”. In effetti i follower dell’ex tronista sono d’accordo con lui perché adesso è single, di conseguenza è libero di agire come meglio crede. Non a caso sfida Deianira a trovare qualche conversazione che risale al periodo del suo fidanzamento con Giulia. Come reagirà la diretta interessata? Continuerà il botta e risposta?

Leggi anche -> Jessica Antonini una furia contro Fabrizio Corona: l’accusa choc dell’ex tronista di Uomini e Donne

“Non mi fido più”

Giulio e Giulia si sono lasciati a fine settembre e hanno dato la notizia come un fulmine a ciel sereno. È stata l’ex corteggiatrice a spiegare i motivi della rottura durante un’intervista rilasciata per il Magazine del programma. Si è lamentata spesso della sua impulsività e predisposizione alla discussione. Poi ha ammesso di essere gelosa, ma in fin dei conti non si fidava più del suo uomo. Per questo motivo non ha accettato nemmeno il mazzo di fiori che lui le ha portato sotto casa.

Leggi anche -> Stefano De Martino svela il segreto di Maria De Filippi: il “tradimento”