Uomini e Donne, il cavaliere ha mentito alla redazione? (Ri)scoppia la bomba

Nuovi colpi di scena a Uomini e Donne: nonostante il programma sia in pausa estiva, le dame e i cavalieri del trono over continuano a far parlare di loro.

Sotto l’ombrellone c’è spazio anche per il gossip che riguarda Uomini e Donne: pare che un cavaliere molto noto del programma abbia mentito alla redazione e al pubblico.

La polemica è scoppiata lontano dalle luci dei riflettori e ora il pubblico vuole vederci chiaro in questa faccenda che coinvolge uno dei protagonisti più chiacchierati del programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: il gossip impazza sul cavaliere più chiacchierato

Chi segue le vicende del trono over di Uomini e Donne si è affezionato ai personaggi che affollano lo studio del dating show. Chi sono i volti storici della trasmissione? In prima linea c’è la dama torinese Gemma Galgani, ma ci sono anche Ida Platano e Armando Incarnato e proprio nei confronti di quest’ultimo continuano a giungere segnalazioni alla redazione del programma.

Armando è uno dei personaggi più chiacchierati di Uomini e Donne: all’interno del programma l’uomo ha avuto più di una frequentazione, ma non è riuscito a trovare l’amore, come invece è accaduto ad altre coppie. Attrazioni molte, sentimenti pochi, ma il cavaliere partenopeo è il numero uno quando si tratta di creare dinamiche.

A colpire è soprattutto il suo carattere sincero e schietto, che lascia il segno in ogni puntata. La personalità di Armando divide il pubblico a casa: c’è chi sostiene il suo modo di fare decisamente diretto e chi, invece, non tollera i suoi comportamenti, che sono stati causa di scontri con la padrona di casa, Maria De Filippi. Nel bene e nel male di sicuro l’Incarnato è uno dei personaggi che fa maggiormente parlare di sé.

Armando Incarnato, voci sulla sua storia con Jeanette

Di recente il cavaliere si è trovato al centro del gossip per una forte accusa che gli è stata rivolta: c’è chi sostiene che l’uomo avrebbe una fidanzata fuori dagli studi. Diverse voci di corridoio parlano della sua relazione stabile e mai finita con la sua ex Jeanette. Questa ipotesi è stata più volte sostenuta anche dagli opinionisti del programma, primo fra tutti Gianni Sperti, a cui non è andato giù più volte il comportamento di Armando.

In questo momento a sostenere la tesi del fidanzamento di Armando Incarnato è uno degli ex corteggiatori della trasmissione, Fabrizio Cilli, che in un’intervista a Meteoweek ha dichiarato: “Armando Incarnato, e la redazione lo sa, è felicemente fidanzato in casa. Lo sanno tutti quelli di Uomini e Donne che è fidanzato”. Senza mezzi termini, dunque, Fabrizio ha dichiarato che il cavaliere è già intento a vivere una storia d’amore stabile al di fuori degli studi di Uomini e Donne. Dal canto suo Armando non si è minimamente sentito offeso da queste parole, e continua a sostenere di essere single.