Pillole gossip: Andrea Zelletta estremo cambio look, Silvia Toffanin nozze con Pier Silvio, Irama pazzo di lei

Di chi si parla in questi giorni nelle cronache gossip sotto gli ombrelloni? Ecco cosa sta succedendo ad Andrea Zelletta , Silvia Toffanin e al cantante Irama.

Andrea Zelletta cambia look: la svolta pop dell’ex tronista di Uomini e Donne

Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta è diventato uno dei personaggi fissi nel mondo delle cronache rosa. Negli ultimi giorni l’ex tronista di Uomini e Donne ha attirato l’attenzione mediatica per aver condiviso alcune foto sul suo profilo Instagram. Il dj sta vivendo un momento particolarmente felice, la sua è un’estate da sogno vissuta in compagnia della sua Natalia Paragoni, conosciuta e scelta nel programma di Maria De Filippi.

Andrea ha deciso di rivoluzionare completamente il suo look, sorprendendo i fan che lo seguono fin dai tempi del trono e che hanno imparato ad apprezzare soprattutto la sua ironia durante il tempo di permanenza nella casa più spiata d’Italia. Zelletta ha scelto una versione più pop di se stesso ed è pronto a conquistare le classifiche con i suoi brani.

Silvia Toffanin: Verissimo di domenica, retroscena romantico

Silvia Toffanin avrà molto da lavorare al suo rientro dalle vacanze: la conduttrice sta infatti per intraprendere una nuova entusiasmante avventura televisiva. Ritroveremo naturalmente Silvia al timone di Verissimo, ma la trasmissione slitterà dal sabato alla domenica pomeriggio. Cosa si nasconde dietro la rivoluzionaria decisione di Mediaset? Il nuovo palinsesto è stato fermamente voluto da Pier Silvio Berlusconi, compagno della Toffanin.

Secondo quanto rivelato dal magazine Nuovo, Silvia avrebbe accetto la novità riguardante Verissimo solo perché Pier Silvio si sarebbe finalmente deciso, dopo due figli e una vita insieme, a chiedere la sua mano: la proposta di matrimonio ci sarebbe già stata e le nozze potrebbero essere annunciate proprio durante la prima puntata dello show.

Irama ammaliato dalle forme di una conduttrice super sexy

Spazio anche a Irama nel mondo gossip: il cantante è in vetta alle classifiche con il suo consueto tormentone estivo, ma i fan sono anche piuttosto interessati alla sua vita privata. Come va l’amore per Irama? C’è da dire che dopo numerosi avvistamenti e presunti flirt, e dopo la tanto chiacchierata relazione con Giulia De Lellis, pare proprio che l’ex cantante di Amici abbia trovato la felicità accanto ad una splendida modella, Victoria Stella Doritou.

Nonostante la relazione, però, Irama non sembra essere diventato insensibile al fascino femminile, come dimostra il video che sta facendo il giro del web. Il cantante, come tanti altri colleghi, è uno degli ospiti fissi dell’evento musicale estivo Battiti Live. Durante una delle sue esibizioni ha avuto modo di incontrare la conduttrice Elisabetta Gregoraci ed è rimasto estremamente affascinato dalla strabiliante bellezza dell’ex moglie di Flavio Briatore. La sua approvazione è apparsa evidente al pubblico che non ha potuto fare a meno di notare il modo in cui Irama abbia strabuzzato gli occhi in modo evidente, davanti alle forme più che attraenti della donna.

