Alberto Urso compie gli anni. Ecco gli auguri di un’ex dama di Uomini e Donne

Alberto Urso ha spento 24 candeline oggi, venerdì 23 luglio, e ha organizzato ieri sera una festa con i fiocchi. Tra gli invitati c’erano tanti personaggi del mondo dello spettacolo e sul web ha ricevuto tantissimi auguri. Gli utenti social più attenti hanno notato un post di un ex dama di Uomini e Donne. Ecco di chi si tratta.

Un augurio speciale per Alberto Urso

Alberto Urso ha scalato la vetta del successo in seguito alla vittoria di una delle precedenti edizioni di Amici di Maria De Filippi. È un tenore, polistrumentista e compositore italiano. Il pubblico ha avuto modo di conoscerlo nel 2010 quando ha partecipato a Ti lascio una canzone, programma televisivo della Rai. Durante la sua carriera artistica ha avuto modo di duettare con artisti d’eccezione, come Katia Ricciarelli. Nonostante la giovane età, non deve invidiare nessuno per il suo percorso professionale. Ha festeggiato il compleanno in una bellissima location è tra gli invitati c’erano il figlio di Alessandro Gassman Leo, Maria Teresa Ruta, Giulia Salemi e il fidanzato Pierpaolo Pretelli. Giulia ha sempre dichiarato di essere una sua fan, di conseguenza per lei è stato un onore prendere parte all’evento. Sul web non sono passati inosservati gli auguri di una grande protagonista di Uomini e Donne. Vediamo di chi si tratta.

Il messaggio dell’ex volto di UeD

La donna in questione non è altro che Ida Platano. I suoi follower hanno notato che di recente tende a pubblicare delle Instagram stories con foto del ragazzo e sceglie come colonna sonora delle canzoni romantiche. Nel post realizzato per fargli gli auguri, Ida ha scritto “Buon compleanno” con un cuore. Ha usato uno scatto di Alberto mentre si accinge a suonare il piano. Se alcuni credono che sia l’augurio di una semplice amica, altri credono che ci sia del tenero tra loro. Qualcuno lo mette in dubbio per via della differenza d’età, altri invece non danno per scontato che questo dettaglio possa essere un ostacolo. Scopriamo qualcosa in più sul loro conto.

Nessun flirt, solo ammirazione di una fan

In realtà Ida è semplicemente una fan stregata dalla bellissima voce del ragazzo. Il presunto flirt, quindi, è stato nessuna parte. Del resto il ragazzo ha sempre ammesso che per il momento vuole dedicarsi al lavoro, in quanto l’amore può attendere. Anche Ida è impegnata con la sua attività e quando può sta con il figlio. Al momento pare che non ci sia nessuno nella sua vita, quindi potrebbe tornare nel programma che le ha dato la popolarità. In effetti è sempre stata considerata una delle donne più belle del parterre femminile.

