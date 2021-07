Maria De Filippi sorprende, nuovo opinionista a Uomini e Donne: fan increduli

Maria de Filippi attualmente impegnata nelle prime registrazioni di Tu si que vales sembra essere inarrestabile, fiore all’occhiello della rete ammiraglia di Mediaset la regina della tv contemporanea sbanca lo share in ogni cosa che fa. Amato il suo Uomini e Donne che riadatta a seconda dell’esigenze del momento e dove il trovo over conquista il pubblico giorno dopo giorno, altrettanto di successo C’è Posta per te dove Maria non è solo la conduttrice ma una sorta di confidente che prova a risolvere bagarre famigliari di gente comune, e impossibile da non citare il suo Amici considerato oggi non solo una scuola di giovani talenti ma un vero e proprio ufficio di collocamento per i ragazzi che vogliono provare ad emergere nel mondo dello spettacolo.

Maria de Filippi, ospite speciale per C’è Posta per te

Consapevole del potenziale dei suoi programma Maria de Filippi non da mai niente per scontato è anche per questo che è convinta che anche format collaudati come i suoi hanno bisogno di qualche novità che coinvolga il pubblico. Molti i rumors che in questi giorni stanno coinvolgendo i vari programmi di Queen Mary e stanno suscitando la curiosità del pubblico. Il magazine Chi, diretto d’Alfonso Signorini, ha rivelato che con molta probabilità Maria avrebbe convinto niente meno che Meghan Markle a partecipare come ospite speciale a C’è Posta per te. La notizia per ora non ancora confermata ufficialmente sarebbe un vero e proprio colpaccio per la De Filippi che per prima avrebbe convinto l’ex reale a mettersi a disposizione di una tv italiana.

Ricordiamo che Meghan mamma bis solo da qualche settimana ha rilasciato nei mesi scorsi un’intervista discutibile che ha creato polemiche varie a Oprah Winfrey. La moglie di Herry d’Inghilterra che ha dato vita alla Megxit mettendo in discussione i titoli reali del marito e dei figli potrebbe presenziare a C’è Posta per te allertando in tal modo l’attenzione dei media e non solo. Sembra inoltre che Maria de Filippi stia riservando un’altra sorpresa ai suoi telespettatori, novità che riguarda soprattutto i fans di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, chi è il nuovo opinionista?

Fedele alle sue scelte Maria de Filippi sembra aver riservato ai suoi fans molto attenti alle novità dei suoi programmi un cambiamento rilevante. Molte le voci di corridoio che parlano di un nuovo opinionista che siederà accanto a Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, nome non ancora rivelato che a quanto pare porterà una ventata di novità al dating show di Maria de Filippi.

Uomini e Donne sembra che arriverà un personaggio inaspettato, noto e molto famoso che ha accettato di far parte del format. Il toto nome si è già scatenato ma per ora non sono trapelate altre notizie in merito. Presto l’identità dell’opinionista, per ora ancora misterioso, sarà rivelata.