Il paradiso delle signore, fiocco azzurro per l’attrice: “Incinta del primo figlio”

L’attrice italiana Lorena Cacciatore, durante un’intervista rilasciata a Diva e Donna ha svelato di essere in dolce attesa. Abbiamo conosciuto meglio Lorena da quando ha vestito i panni di Lucia Gritti all’interno della soap opera italiana Il paradiso delle signore, in onda dall’8 dicembre 2015. Non solo, la Cacciatore ha partecipato anche ad altre serie tv di successo, quali Don Matteo, Mina Settembre, Che dio ci aiuti e tante altre. Scopriamo quali sono state le parole dell’attrice riguardo il momento che sta vivendo.

Lorena: futura mamma e moglie innamorata

Lorena è legata da tre anni al portiere del Genoa Federico Marchetti, che abbiamo scoperto essere stato fondamentale per permettere all’attrice di superare un momento difficile. Prima di vivere la felicità della gravidanza, infatti, Lorena è entrata nel vortice della bulimia. La donna ha confessato a Diva e Donna quanto in quel brutto periodo fosse difficile per lei farsi avvicinare dalle persone, a causa dell’enorme disagio provato nei confronti del cibo. Il suo attuale compagno è stato il tassello più importante del puzzle, che ha permesso alla Cacciatore di riprendere in mano la propria vita e iniziare serenamente la sua storia d’amore.

Ad oggi, la relazione tra Federico e Lorena procede a gonfie vele, ma presto non saranno più soli. Edoardo, questo è il nome scelto dai due futuri genitori per il loro primo figlio. Nonostante la gravidanza, Lorena non ha intenzione di mettere da parte la sua carriera nel mondo del cinema: prossimamente, infatti, vestirà i panni della protagonista del nuovo film Belli Ciao, insieme ai simpaticissimi Pio e Amedeo.