Il principe Harry, la cifra da capogiro: il duca di Sussex nella bufera

Torna a far parlare di sé il duca di Sussex, ma questa volta il suo intento è quello di annunciare la pubblicazione della sua prima biografia. La Royal family inglese è stata al centro di molti pettegolezzi e scandali, come ogni casata reale che si rispetti. Questa volta, però, pare potrebbe essere Harry a mettere a repentaglio Buckingham Palace, a causa di un libro a cui il secondogenito di Lady D starebbe lavorando da circa un anno e che, secondo la stampa, avrebbe già affidato alla famosa casa editrice americana Penguin Random House per la pubblicazione.

Guadagni esorbitanti per il principe Harry: sì, ma andranno in beneficenza

In una nota, il duca di Sussex spiega l’intento con il quale ha iniziato a lavorare al suo primo libro: “La mia speranza è che nel raccontare la mia storia – gli alti e bassi, gli errori, le lezioni apprese – possa aiutare a dimostrare che non importa da dove veniamo, abbiamo più cose in comune di quanto pensiamo”.

La biografia racconterà di lui e della sua vita a palazzo: l’educazione ricevuta, l’istruzione e le sue esperienze; si vocifera che il libro verrà pubblicato nel 2022. Il The sun, famoso tabloid inglese a cui non sfugge niente, ha fatto una rilevazione che ha scioccato milioni di lettori: per la sua biografia, il principe Harry ha già ricevuto un anticipo di circa quattordici milioni di sterline. Il duca, però, ha subito messo a tacere possibili polemiche, dichiarando che tutti guadagni inerenti al suo libro verranno donati in beneficenza. Sarà davvero solo una biografia in cui il principe si racconta agli occhi del mondo o svelerà alcuni dei segreti della sua famiglia?