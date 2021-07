Ricordate Fabio Ferrara di Uomini e Donne e Temptation Island? Eccolo oggi: lavoro con Maria De Filippi

Corteggiatore a Uomini e Donne prima, concorrente a Temptation Island poi: ecco cosa fa oggi Fabio Ferrara.

Dall’inizio della 10° edizione il 30 giugno, non si fa altro che parlare di tutto ciò che riguarda il mondo di Temptation Island. Con una media di ascolti di più di 3 milioni e uno share che supera il 22%, il programma si conferma uno dei format più fortunati di Canale 5. Come per ogni reality show, grande interesse suscitano nei fan le vicende legate alla vita privata dei protagonisti della trasmissione. Uno dei volti più chiacchierati di Temptation Island è stato sicuramente Fabio Ferrara, concorrente della 4° edizione, in onda dal 28 giugno al 27 luglio 2016.

La storia di Fabio Ferrara

Fabio Ferrara nasce a Caserta il 1° febbraio del 1991 e fin da giovane mostra una grande passione per il calcio, che lo porta a giocare in diverse squadre e in diversi campionati come quello di serie C2 e serie D. Ma quella del calciatore non sarà la sua strada. Dopo aver conseguito il diploma alle superiori, infatti, decide di iscriversi all’Università Federico II per studiare Economia e Commercio. Ma neanche questa sembra essere la via giusta da percorrere. Dopo aver terminato il percorso universitario, Fabio Ferrara decide di cambiare totalmente rotta e si trasferisce a Roma, dove inizia la sua avventura nel mondo dello spettacolo.

Il debutto con Uomini e Donne

E quale miglior modo di cominciare se non con una trasmissione popolare come Uomini e Donne? Qui Fabio Ferrara conquista subito il pubblico e riesce ad acquisire una certa notorietà. Ma oltre a farsi conoscere come corteggiatore, trova anche l’amore. Dopo un primo tentativo con Silvia Raffaele, dopo lungo tempo riesce a entrare nel cuore di Ludovica Valli, che alla fine lo preferisce a Manuel Vallicella.

L’esperienza a Temptation Island

La storia d’amore tra Fabio Ferrara e Ludovica Valli continua anche lontano dai riflettori, ma torna ben presto sulla scena quando i due decidono di partecipare come coppia a un’altra trasmissione di canale 5: Temptation Island. Una scelta che si è rivelata fatale per la loro relazione. Dopo la partecipazione al reality show, infatti, i due vip hanno deciso di porre fine alla loro storia.

Che lavoro fa Fabio Ferrara oggi

Quella che non ha visto fine, invece, è stata la carriera di Fabio Ferrara nel mondo dello spettacolo. Dopo la partecipazione ai due programmi di casa Mediaset, l’ex corteggiatore è tornato dietro le quinte di Uomini e Donne e di Temptation Island in vesti completamente diverse: quelle di autore. Insomma, sembra proprio che abbia trovato nel piccolo schermo la sua dimensione. Quanto all’amore, dopo la relazione con Ludovica Valli non si sa molto. Il vip casertano pare essere diventato piuttosto riservato in merito alla sua vita privata e non ama condividere i dettagli della sua quotidianità, tanto da aver deciso di non avere un profilo pubblico su Instagram. Se ha ritrovato l’amore dietro le quinte di Canale 5 lo dirà solo il tempo.