Victoria De Angelis spunta la foto dal passato, com’era prima del successo la star dei Maneskin

Una delle grintose musiciste più amate degli ultimi tempi in passato era molto diversa da come la conosciamo ora: stiamo parlando di Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin.

Oggi tutto il mondo la conosce come la bionda ed energica bassista della band dei Maneskin, il gruppo musicale che, dopo la vittoria al Festival di Sanremo e quella all’Eurovision, sta ottenendo un incredibile successo globale.

Ma più di qualcuno stenterà a riconoscere Victoria De Angelis in questo scatto di tanti anni fa: di tempo ne è passato e la bella rocker ha modificato il suo aspetto crescendo e diventando una splendida ragazza.

Victoria De Angelis: la foto che la ritrae durante l’adolescenza

Vic, come viene chiamata dai fan, è indubbiamente una delle protagoniste delle cronache gossip più amata: la sua fama è cresciuta dal momento in cui la band di cui fa parte, i Maneskin, ha cominciato la scalata delle classifiche mondiali. Ad appena 21 anni, la De Angelis ha vinto l’Eurovision Song Contest ed ha condiviso il successo con i suoi compagni di avventura, Ethan Torchio, Damiano David e Thomas Raggi.

La bassista romana è molto seguita sui social, ad esempio su Instagram conta quasi 2,7 milioni di followers e proprio sul suo profilo spunta uno scatto che la ritrae giovanissima. Negli anni dell’adolescenza la De Angelis ha studiato il basso presso una scuola di musica, frequentata già durante gli anni delle medie. La band dei Maneskin si è formata proprio a partire dalla conoscenza tra Victoria e Thomas, entrambi studenti al Liceo Kennedy di Roma, poi a loro si è unito Damiano. In un secondo momento, durante la ricerca di un altro componente della band, hanno conosciuto Ethan Torchio.

Victoria ha origini danesi da parte della famiglia della madre, e proprio per questo ha scelto un nome danese per battezzare il gruppo. Il termine, nella sua lingua d’origine, potrebbe essere tradotto con “Chiaro di luna”. Oltre ad essere la bravissima bassista della band, Victoria si dedica anche a curare i look dei suoi compagni durante le esibizioni: gli outfit ispirati all’indie glam hanno fatto la differenza nelle esibizioni che li hanno consacrati sulla scena mondiale.

Il passato sofferto di Victoria dei Maneskin: attacchi di ansia e panico

Victoria non ama parlare di sé, ma in una recente intervista, la bassista dei Maneskin ha raccontato di aver sofferto molto nel periodo adolescenziale. Gli attacchi di ansia e di panico sono cominciati a 14 anni e l’hanno costretta a non uscire di casa per oltre un anno. “Avevo attacchi di panico. Ero una ragazza spensierata. A 14 anni mi sono ritrovata a non voler più uscire di casa, ho perso un anno di scuola”, ha detto Vic.

“C’era qualcosa di rotto in me e non sapevo come ripararmi. Prima me ne vergognavo, ora non ho più bisogno di nasconderlo”, ha aggiunto la bassista spiegando di essere riuscita ad affrontare questa brutta situazione con l’aiuto della terapia e il valido sostegno di amici e famiglia.