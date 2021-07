Amici 20, Tommaso Stanzani com’era il ballerino prima del successo: spunta la foto dal passato

Tommaso Stanzani è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi ma com’era il giovane ballerino prima del successo? Scopriamolo.

Nato a Bologna nel 2001, Tommaso ha iniziato il proprio percorso come pattinatore all’età di 3 anni per poi approfondire questa disciplina durante gli studi all’intero di un liceo coreutico specifico per la danza. Nel 2019 si è trasferito a Genova dove ha continuato ad allenarsi presso la Experience Company di Naima Academy.

Tommaso Stanzani su Instagram

Il nome di Tommaso è arrivato al grande pubblico dopo la partecipazione a Amici 20 di Maria De Filippi, nonostante sia stato eliminato dal programma alla terza puntata. Il giovane è riuscito a guadagnare molta popolarità sui social network, in particolare su Instagram dove conta quasi 560 mila follower con cui ama condividere momenti di lavoro e alcuni stralci di vita privata.

Com’era Tommaso Stanzani prima del successo

Proprio sulla piattaforma è possibile scavare nel passato del ballerino e scoprire come il suo look sia cambiato prima di arrivare il grande pubblico. Infatti sul profilo di Tommaso tra gli scatti meno recenti si trova una foto di qualche estate fa dove il giovane si trova senza maglietta al fianco di una macchina piena di graffiti e con delle treccine, una capigliatura decisamente diversa da quella che siamo abituati a vedere.

Cosa fa oggi Tommaso Stanzani

Nonostante la precoce eliminazione, Amici 20 è stata un’importante vetrina per Tommaso che gli ha permesso di mostrare le proprie qualità il proprio talento. Il ballerino dopo il talent show ha preso parte a produzioni rilevanti come l’ultimo videoclip di Arisa e più recentemente ha partecipato al Battiti Live in onda su Italia 1 condotto da Elisabetta Gregoraci. Inoltre a Stanzani è anche stata offerta una borsa di studio dal coreografo Merola durante la sua intervista a Verissimo di Silvia Toffanin.