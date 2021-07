Jessica Antonini una furia contro Fabrizio Corona: l’accusa choc dell’ex tronista di Uomini e Donne

Jessica Antonini sta facendo parlare di sé per il botta e risposta con l’ormai ex fidanzato Davide Lorusso. Tuttavia nelle ultime ore ha speso anche delle parole su Fabrizio Corona per via di uno shooting fotografico che hanno fatto insieme qualche mese fa.

Jessica contro Fabrizio Corona

Jessica Antonini è stata una tronista del programma Uomini e Donne di Maria de Filippi. Ha iniziato il suo percorso sentimentale con Sophie Codegoni, Gianluca De Matteis e Davide Donadei. Con estremo anticipo ha fatto la sua scelta perché aveva occhi solo per Davide Lorusso. Hanno sempre vissuto la relazione lontano dai social, ma qualche mese fa i dubbi su un eventuale crisi sono sorti per alcuni indizi. Jessica ha fatto delle insinuazioni attraverso delle Instagram Stories che non sono passate inosservate. Addirittura ha ipotizzato che l’ex fidanzato non avrebbe idee chiare su determinati gusti. Poi ha fatto una dichiarazione sull’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. In passato c’è stata una collaborazione tra loro e si parlava addirittura di un flirt, smentito subito da entrambi. Adesso pare che siano arrivati ai ferri corti perché l’uomo non sarebbe stato di parola.

“Sto ancora spettando da settimane che mi richiami”

“Sto ancora spettando da settimane che mi richiami e che mi restituisca i 1000 euro di contratto che non ha rispettato e i soldi della mia immagine, per foto e video”, con queste parole Jessica ha fatto capire molto sul motivo del suo malumore. Ha collaborato per uno shooting fotografico intento a lanciare un marchio d’abbigliamento. Aveva espresso un pensiero positivo sull’uomo, però adesso pare che abbia cambiato idea perché non sarebbe stato fedele ai patti stabiliti all’inizio del lavoro. Per il momento il diretto interessato non ha ancora risposto, ma gli utenti social sono convinti che a breve assisteranno a un nuovo botta e risposta che avrà sempre come protagonista l’ex volto di Uomini e Donne.

La replica di Davide e il silenzio di Corona

Davide, invece, ha rotto il silenzio e ha replicato alle accuse mosse contro la sua persona: “Le avevo detto che avevo bisogno di prendermi dei giorni per riflettere sul nostro rapporto. Non mi sentivo più bene, avevo delle perplessità e volevo del tempo per ragionare. Non era mia intenzione abbandonarla, ma solo stare un po’ per conto mio. La situazione poi è precipitata…”. Se una parte degli italiani sostiene Jessica, l’altra crede che Davide stia dicendo la verità. Non è chiaro chi dei due stia mentendo, però molti sostengono che la faccenda non finirà nel dimenticatoio tanto facilmente. E per quanto riguarda Fabrizio Corona? Non avrà tempo di rispondere, dal momento che sta vivendo un’ipotetica favola d’amore con Sophie?

