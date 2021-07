Lorella Cuccarini cambia look, la prof di Amici si mostra così dal parrucchiere VIDEO

Lorella Cuccarini è una delle donne più seguite e amate del mondo dello spettacolo italiano. Di recente ha terminato il suo percorso televisivo nel talent show Amici di Maria De Filippi. Da qualche ora ha pubblicato un video in cui mostra una nuova versione di sé: è semplicemente stupenda.

Nuovo look per la Cuccarini

Da anni Lorella Cuccarini rappresenta uno dei pilastri fondamentali del piccolo schermo italiano. È un artista a tutto tondo: attrice, ballerina, conduttrice e da un anno ha il ruolo di maestra di ballo nel talent show più seguito di canale 5. Ha fatto coppia con Arisa durante la fase del Serale, dando del filo da torcere alla collega Alessandra Celentano. Spesso hanno avuto dei dibattiti per il metodo di insegnamento della Celentano che, secondo la Cuccarini, non era idoneo per far spiccare il talento degli allievi. Infatti lei ha sempre sostenuto le ballerine Rosa Di Grazia e Martina Miliddi, non considerate dall’altra degne di esibirsi al centro dello studio. Non è ancora certo se sarà di nuovo seduta accanto a Veronica Peparini e la Celentano, fatto sta che è riuscita ad entrare ancor di più nel cuore degli italiani. Essendo un personaggio pubblico, tende sempre a condividere degli scatti e dei video che ottengono tantissimi like e commenti positivi. In un video, condiviso di recente, ha mostrato a tutti la chioma pazzesca. Ecco ogni singolo passaggio trattamento di bellezza.

“Ogni giorno ricevo centinaia di complimenti per i miei capelli”

In poche parole Lorella Cuccarini ha fatto un video nel momento in cui si è recata in un salone di bellezza. Tutti le fanno sempre i complimenti per la stupenda chioma bionda che esibisce con tanta fierezza davanti alle telecamere. Dato che le hanno sempre chiesto dei consigli, stavolta ha voluto mostrare passo dopo passo le procedure per accontentare coloro che la seguono fin dai suoi primi esordi. La maggior parte delle follower concordano nel dire che sia il dotata di un fascino strepitoso, in quanto lo scorrere del tempo non ha inciso per nulla sul suo fascino. Il nuovo look le dona tantissimo secondo il parere della maggioranza.

Il pensiero della Cuccarini su Giulia

Da qualche settimana Lorella Cuccarini ha deciso di scrivere un suo parere sulla vincitrice dell’ultima edizione di Amici, ovvero la ballerina Giulia Stabile. Quest’ultima diventerà una ballerina professionista della prossima edizione del programma. Lorella sostiene che ha meritato a pieno la vittoria perché sta cimentarsi in qualsiasi genere di ballo. Inoltre ha sempre dichiarato di essere basita dal fatto che Giulia cambi personalità quando parte la musica. Da ragazza dolce e imbranata, si trasforma in una ballerina carica di sensualità e determinazione. Se Lorella tornerà nello studio, sarà sicuramente entusiasta di collaborare con Giulia.

