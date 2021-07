Il Volo, Gianluca Ginoble nella bufera, l’accusa contro il cantante: “Dove era…”

Finisce sotto accusa il cantante de Il Volo, Gianluca Ginoble, che alcune sere fa è stato tra gli ospiti di un party organizzato da Maria Sole Pollio per il suo 18esimo compleanno. Il clima che si è venuto a creare potrebbe dar vita a delle conseguenze gravi in tempo di pandemia.

Da giorni si discute su come poter arginare la diffusione della “variante Delta” e come i giovani che sono partiti per le vacanze all’estero costituiscano un pericolo per la popolazione al loro rientro. Sono sempre più coloro che, volati lontano dall’Italia per vivere un momento di spensieratezza dopo un lungo lockdown, restano bloccati nei paesi stranieri per essere risultati positivi al Covid prima della partenza.

E, mentre si discute sull’obbligatorietà del Green Pass, sui tempi della quarantena o sui documenti necessari al momento della partenza in aeroporto, c’è chi festeggia senza considerare che la situazione pandemica potrebbe peggiorare da un momento all’altro. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha voluto mostrare, attraverso una serie di Instagram story, cosa sta accadendo in giro per l’Italia, tra feste, locali adibiti a discoteche fuori legge e distanziamento zero tra i partecipanti. E, tra i protagonisti di tali situazioni, c’è anche Gianluca Ginoble de Il Volo, ospite, insieme ad altri volti noti, del compleanno di 18 anni di Maria Sole Pollio, attrice e conduttrice di Battiti Live.

Gianluca Ginoble sotto accusa: cosa è accaduto

Solo alcuni giorni fa, Maria Sole Pollio ha deciso di festeggiare il suo diciottesimo compleanno con un party davvero glamour.

Invitati alla festa per la celebrazione dell’attrice e conduttrice, tantissimi personaggi noti che si sono radunati all’interno di un locale di cui non è noto il nome.

La Pollio, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato pochi e selezionatissimi scatti dell’evento evitando di dare adito a polemiche, non sapeva però che gli invitati alla festa avrebbero condiviso sui social video e foto che avrebbero potuto scatenare i chiacchiericci della rete.

Il giornalista Gabriele Parpiglia ha voluto denunciare alcune situazioni al limite della sicurezza – soprattutto in tempi di pandemia – mostrando come al party di Maria Sole tanti volti noti, tra cui Gianluca Ginoble, non abbiano in alcun modo considerato l’altissimo rischio di contagio.

Nelle immagini condivise su Instagram, infatti, Parpiglia ha mostrato ciò che la Pollio ha preferito omettere sottolineando quanto determinati eventi e feste possano ledere la sicurezza della restante parte della popolazione.

Pochissimi erano provvisti di mascherina, probabilmente solo chi lavorava nel locale, mentre tutti gli altri ospiti – così come si nota dagli scatti – hanno scelto di non indossare il dispositivo di sicurezza nonostante il locale risultasse sovraffollato.

Questa e tante altre feste, organizzate e celebrate nelle stesso modo, potrebbero costituire un grave rischio tra qualche mese.

Al momento, Gianluca Ginoble e tanti altri volti noti presenti al party – tra cui Aka7even di Amici o Alberto Urso – hanno preferito ignorare la polemica sollevatasi in rete. E anche Maria Sole Pollio ha scelto di non intervenire a riguardo.