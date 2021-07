Qualche ora fa, la giovane figlia di Albano e Romina Power, la piccola Carrisi di casa, ha pubblicato uno scatto su Instagram che, oltre il ‘vedo – non vedo’ delle ombre, evidenzia il suo fascino.

La giovane figlia di Albano e della Power, Romina Carrisi, ha ereditato da sua madre non solo il fascino ma anche la sua natura: da sempre una donna indipendente e soprattutto dallo spirito libero, proprio come la tanto amata cantante americana.

Romina Carrisi, classe 1987, oggi è una donna di 34 anni che vive a Roma, per via del lavoro. In realtà però, quarta figlia di Albano e Romina, nata dopo Yari, Ylenia e Cristel, ha sempre cercato di trovare la sua strada da sola, allontanando da se la pesante etichetta di ‘figlia d’arte’, nonostante sia molto legata alla famiglia.

Così la determinata Romina junior ha spiccato il volo, allontanandosi dalla tenuta di Cellino San Marco e iniziando a vivere, prima in America, oggi nella Capitale, coltivando le sue passioni artistiche. In quest’ultimo anno la piccola Carrisi è stata molto apprezzata, e soprattutto amata, grazie alla sua presenza come ospite fisso della trasmissione ‘Oggi è un altro giorno’ di Serena Bortone. In quest’occasione, il pubblico ha imparato meglio a conoscere Romina e a stimarla, seguendola anche sui social.

Romina Carrisi in costume: sensuale ed elegante

E’ proprio l’eleganza a spiccare in questo scatto artistico dove Romina Carrisi si ritrae nel riflesso di una finestra, in piedi sul letto matrimoniale, è di profilo, favorendo l’effetto del ‘vedo-non vedo’. In una delle due fotografie pubblicate, Romina Carrisi sta fumando, in una posa del tutto sensuale.

In queste due foto dove mostra tutto il suo fascino, Romina Carrisi aggiunge: “Mi conforta vedere le cose in maniera diversa” scrive nella didascalia, informando tutti i suoi follower come in questo momento si trova a Palma ed ha deciso di pubblicare questi scatti, in modo del tutto casuale perché stava cercando altre foto.

Pioggia di commenti di apprezzamento e lodi alla bellezza e sensualità di Romina, anche se qualche fan la invita, invece, a smettere di fumare per favorire la sua salute.

Romina Carrisi e il suo dolore

Una giovane donna forte e determinata ma allo stesso tempo molto profonda, sensibile e senza paura di mostrare le sue fragilità: questa la personalità della talentuosa Romina Carrisi.

Così, la figlia di Albano e Romina, non ha esitato ad esternare i suoi sentimenti neanche davanti ai riflettori della televisioni quando, durante la trasmissione di ‘Oggi è un altro giorno’ si è toccato il delicato e sofferto tema della scomparsa prematura di sua zia Tyron Power con la quale, la piccola Carrisi, aveva un legame speciale e molto solido.

Una donna talentuosa e intelligente, Romina Carrisi che, di fronte al racconto della vita e della malattia di sua zia, non riesce a trattenere le lacrime e si commuove davanti alle telecamere.