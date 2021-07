Il Volo, avete mai visto l’ex fidanzata di Pietro Barone? Ecco chi è la bellissima figlia di Massimiliano Allegri

Ex fidanzata di Pietro Barone componente de Il Volo Valentina Allegri è la figlia del noto allenatore Massimiliano, ragazza eclettica e molto attiva sui social dove ha un numero non indifferente di followers. Classe 1994, ha conseguito la laurea in Lettere all’Università Cattolica di Milano ed è una ragazza molto vivace anche se il suo account Instagram personale non è disponibile è possibile ammirare i suoi tanti scatti su pagine a lei dedicate. Valentina è nata dall’unione dell’allenatore con l’ex compagna Gloria e a quanto pare è una persona equilibrata e molto felice.

Valentina Allegri ex di Pietro Barone profilo IG non disponibile

Il nome di Valentina ha interessato il gossip perchè la giovane ha avuto una storia importante con Pietro Barone, cantante del trio Il Volo famoso in tutto il mondo. I due sembravano molto affiatati ma soprattutto si dichiaravano innamorati tanto che Valentina ha presentato il giovane alla famiglia. La relazione è durata circa un anno poi è avvenuta la rottura rivelata dalla stessa figlia del coach che su Instagram ha scritto : “Fine di un grande amore”. Le ragione vera dell’addio tra il cantante e la it girl non sono state rivelata ma Valentina subito dopo l’addio a Pietro ha chiuso il suo account Instagram. Secondo alcuni rumors la scelta di non rendersi disponibile sui social è stata condizionata d’alcuni consigli di Massimiliano Allegri.

A quanto pare l’allenatore avrebbe consigliato alla figlia di non apparire sui social per un periodo e questo per sfuggire agli attacchi degli haters che avrebbero potuto renderle la vita difficile. Molti avrebbero criticato l’addio a Pietro Barone e Valentina avrebbe rischiato offese al limite del civile. Lo stesso atteggiamento il coach lo avrebbe avuto con il suo account in occasione del suo addio alla panchina sulla quale aveva vinto cinque scudetti consecutivi. Insomma per la famiglia Allegri sottrarsi alle critiche social evitando polemiche sterile sembra essere l’atteggiamento più opportuno. Attualmente Valentina non sembra essere legata a qualcuno ma ad ogni modo conoscere meglio la sua vita privata non è facile.

Valentina Allegri e Pietro Barone questione di distanza

Nonostante Valentina Allegri e Pietro Barone hanno evitato di rilasciare dichiarazioni sulla fine della loro relazione, sembra che il vero motivo dell’addio sia legato alla distanza. Pietro è continuamente impegnato con il suo lavoro che lo porta in giro per il mondo il che gli impedisce d’avere una relazione stabile, allo stesso tempo per Valentina attendere il tenore non era facile e prima che la lontananza desse importanza più alle liti che all’amore i due hanno scelto di voltare pagine di vivere le loro vite una distante dall’altro.

Una decisione che non è stata facile ma che oggi ha trovato più di una giustificazione, i due ragazzi stanno seguendo le loro ambizioni senza farsi troppo condizionare dai sentimenti che nonostante la loro intensità evidentemente non potevano essere assecondati.