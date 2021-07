Temptation Island, spuntano foto di Luciano dal passato, com’era il tentatore: irriconoscibile

Ieri sera, martedì 27 luglio, è giunta al termine l’edizione di Temptation Island. Alcuni fidanzati sono tornati a casa mano nella mano mentre altri si sono detti addio. Tra i tentatori quello che ha catturato di più l’attenzione del pubblico è il giovane Luciano Punzo. Stanno circolando sul web alcune foto che lo ritraggono negli anni che precedono il suo esordio nel piccolo schermo.

Ecco chi è Luciano Punzo

Luciano Punzo è nato nel 1994 a San Giorgio a Cremano, zona di Napoli. Ha intrapreso la carriera di modello ed è molto legato alla famiglia. Dalla relazione con la ballerina del teatro San Carlo Valeria Iacomino è nata Eva, con la quale si mostra spesso sui social. “Ho sempre sognato di avere una bambina, ma non avrei mai immaginato di potere avere una figlia speciale come te!”, ecco una delle stupende dediche fatte alla figlia. È riuscito a entrare in punta di piedi nel cuore della fidanzata Manuela al punto tale da farle mettere la parola fine alla sua storia d’amore con il fidanzato Stefano. Su Instagram sta circolando un video di una diretta di Luciano con Davide Basolo e altri tentatori in cui ha confessato che avrebbe visto a distanza di poche ore la ragazza. Tutti hanno fatto il tifo per loro, dal momento che Stefano non ha fatto altro che screditare Manuela davanti alle telecamere. Molti non conoscono il passato di Luciano. Per fortuna alcuni scatti possono permettere di fare un confronto tra il prima e il dopo.

Foto del passato del tentatore

Mettendo a confronto il Luciano di ieri con quello di adesso, molti sostengono che sia cambiato o semplicemente maturato. Ha sempre una fisicità statuaria, sguardo penetrante e labbra carnose. Oltre ad aver fatto degli shooting fotografici per questioni di lavoro, ha anche partecipato a un’edizione di Mister Italia. La maggior parte dei telespettatori di Temptation Island ha constatato che non ha dalla sua parte solo la bellezza, ma anche un gran cuore. Infatti si spera che possa nascere un forte sentimento con la dolce Manuela. Grazie ai suoi consigli e al suo affetto, la ragazza ha potuto finalmente aprire gli occhi sulla sua relazione. Una volta scattato il bacio, non ha esitato a chiedere un falò di confronto.

In coppia con Gennaro

Per gli appassionati del mondo dello spettacolo Luciano non è un volto nuovo. Infatti ha partecipato a un’edizione di Pechino Express dove faceva coppia con Gennaro Lillio, ex concorrente del Grande Fratello ed ex fidanzato di Francesca De Andrè. Si facevano chiamare I guaglioni ed erano apprezzati per la loro simpatia partenopea. Con quest’esperienza la televisiva Luciano ha mostrato di avere una bella personalità, confermata poi nel reality delle tentazioni.

