Filippo Bisciglia racconta la sua infanzia difficile: “Non potevo camminare”

Parliamo di uno dei conduttori più amati del piccolo schermo, Filippo Bisciglia: il volto rassicurante di Temptation Island ha avuto un’infanzia piuttosto difficile.

Lo abbiamo conosciuto come concorrente del Grande Fratello: da quel lontano momento, però, Filippo ne ha fatta molta di strada: è lui a guidare il viaggio nei sentimenti delle coppie di Temptation Island.

In passato si è cimentato nella sua grande passione, quella del canto, partecipando alla prima edizione di Amici Celebrities insieme alla sua compagna, la bellissima Pamela Camassa.

Filippo Bisciglia e il dolore da piccolo: “Vi racconto la mia malattia”

Filippo Bisciglia ha saputo conquistare il pubblico di Mediaset fin dal suo esordio televisivo, quando balzò agli onori delle cronache gossip per aver deciso di lasciare in diretta al Grande Fratello la sua fidanzata storica Flora Canto, oggi compagna di Enrico Brignano, per Simona Salvemini. I due poi hanno deciso di interrompere la relazione e Filippo ha continuato a lavorare in tv, diventando un abile conduttore.

Leggi anche–>Filippo Bisciglia parole di dolore fuori Temptation Island: “Vorrei dirti molte cose…”

Qualche tempo fa Filippo è stato ospite di Pierluigi Diaco nel suo programma di Rai 1 Io e Te, e nell’occasione ha deciso di raccontarsi parlando del suo passato e della malattia che ha dovuto affrontare. “Da piccolo sono stato male, ho avuto il morbo di Perthes. Una forte decalcificazione all’anca, che mi ha colpito dai due ai quattro anni. Se ne è accorta mia madre e sono salvo grazie a un professore. Lui ha deciso di adottare un metodo differente: prima si operava e si rimaneva zoppi, lui invece ha proposto di non farmi camminare per un periodo di tempo”, ha confessato Bisciglia a cuore aperto.

La forza di Filippo, amatissimo conduttore di Temptation Island

Non è stato facile vivere fin da piccolo una sofferenza così grande che lo ha messo a dura prova sia fisicamente che psicologicamente. “Sei mesi con una gamba, sei con l’altra e un anno fermo con tutte e due. La cosa ha funzionato, un’esperienza che mi ha formato il carattere, ti segna e qualsiasi cosa faccia la faccio al meglio”, ha detto. Questa esperienza lo ha molto fortificato ed è per Filippo la spinta a incitare chiunque stia combattendo una dura battaglia.

Leggi anche–>Filippo Bisciglia amore mai confessato: coraggio trovato solo ora

Per riprendersi dalla brutta malattia Filippo ha cominciato a giocare a tennis, impiegando nello sport tutta la sua tenacia e la ferma volontà di vincere ogni sfida. Questo è l’atteggiamento con cui ha deciso poi di affrontare tutto il resto della sua vita. Con il suo racconto Bisciglia ha emozionato tutti ed è stato di conseguenza letteralmente invaso sui social da messaggi di affetto dei fan che non si perdono una puntata del programma ideato e prodotto da Maria De Filippi che mette alla prova le coppie. “Giuro li ho letti tutti dal primo all’ultimo. Mi avete fatto commuovere, grazie grazie grazie… Davvero. Un ringraziamento speciale va a Pigi Diaco, mai nessuno mi aveva fatto un’intervista così bella in tv”, ha risposto Filippo ai suoi follower.