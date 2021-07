Beautiful, Katherine Kelly Lang racconta i segreti della sua Brooke

Tutti la conoscono come Brooke Logan, ma nella vita la bellissima attrice che la interpreta è Katherine Kelly Lang: ecco cosa dice a proposito del chiacchierato personaggio della soap di Canale 5.

A soli 26 anni Katherine Kelly Lang ha cominciato ad indossare i panni di Brooke Logan, che all’inizio le era stato presentato come il personaggio secondario di una nuova soap opera.

Oltre 30 anni dopo la donna continua ad essere presente sullo stesso set, nei panni del medesimo personaggio, la cui storia è indissolubilmente legata a quella della fortunata soap.

Matrimoni e tradimenti di Brooke, la star di Beautiful

Brooke c’era fin dal primo giorno, quel 23 marzo del 1987 in cui ha debuttato la soap diventata la più vista al mondo, Beautiful: ogni giorno è seguita da circa 35 milioni di persone. Gli intrecci tra coniugi, amanti, fratelli, cugini e parenti vari sono innumerevoli. Svariati sono i matrimoni e i tradimenti, ma anche le miracolose resurrezioni alle quali hanno assistito gli increduli spettatori.

Uno dei personaggi più amati resta lei, la matrona del vasto albero genealogico dei Forrester. Episodio dopo episodio Brooke è diventata una donna molto sicura di sé, un’imprenditrice e madre di tre figli, oltre ad aver sposato tanti uomini. «Con John McCook siamo gli unici due rimasti del cast originale e questo mi regala un’emozione in più. Sono stati anni incredibili e ancora oggi mi scopro felice di andare a lavorare. Ogni giorno», conferma l’attrice che interpreta il discusso personaggio.

«Sono felice di avere un lavoro come questo. Nel frattempo anche la mia vita ha subito moltissimi cambiamenti. Ma se penso che ci sono così tanti attori che cercano di lavorare, essendo la nostra una professione molto precaria, mi ritengo ancora più felice e fortunata ad avere un lavoro che prosegue da 30 anni», dice ancora la bellissima Katherine.

Katherine Kelly Lang, oltre 30 anni nei panni di Brooke Logan

Alla donna non dispiace essere identificata con quella che è diventata la sua Brooke. Ha sempre sostenuto di trovare molto divertente vestire i panni di una donna dai numerosi matrimoni. Molti attori sono passati davanti a lei, come Ronn Moss, volto storico della soap che ha lavorato al suo fianco fino al 2021, prima di essere sostituito da un altro attore nei panni di Ridge: tra i due è rimasto un ottimo rapporto e continuano spesso a sentirsi. «Il tempo che passiamo insieme è sempre fantastico. Parliamo molto, continuiamo a frequentarci, anche se in un altro senso rispetto a come succedeva sul set», conferma Katherine.

«A Beautiful siamo una famiglia, sono cresciuta qui. E amo molto il mio personaggio, lo trovo ancora appassionate. Non so come farei senza Brooke nella mia vita», così parla la donna che ha prestato volto e voce alla Logan per oltre 30 anni. Impossibile pensare a Beautiful senza gli amori di Brooke che, tra un marito e l’altro, resta il punto di riferimento del pubblico italiano sempre più appassionato.