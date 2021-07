Gianni Nazzaro, le cause del decesso del cantante

Il cantante Gianni Nazzaro si è spento all’età di 72 anni: le cause del decesso sono state svelate nelle ultime ore dalla compagna Nada Ovcina e dal medico personale, il professore Antonio De Luca.

Il nome di Gianni Nazzaro era tornato a circolare sui giornali in seguito alle ultime dichiarazioni al vetriolo del cantante in merito ad alcuni colleghi. L’artista di origini napoletane si era scagliato duramente contro Renato Zero, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Gianni Morandi, reo, quest’ultimo, di non averlo mai invitato nelle sue trasmissioni.

Da tempo lontano dal piccolo schermo, Nazzaro aveva scoperto recentemente di essere gravemente malato. I problemi di salute che negli ultimi tempi lo avevano costretto a costanti e continui controlli medici, però, non gli hanno impedito di rilasciare una intervista – chiacchieratissima – per il settimanale Nuovo, al quale ha anche raccontato il matrimonio in extremis con la compagna Nada Ovcina, che è stata anche sua agente e ufficio stampa.

Gianni Nazzaro, perché è morto

È stata la moglie Nada Ovcina ad annunciare la morte di Gianni Nazzaro, avvenuta ieri, 27 luglio, presso il policlinico Gemelli di Roma dove il cantante era ricoverato da diverso tempo a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni.

Come spiegato dal medico personale di Nazzaro, l’artista era affetto da un cancro al polmone che in sei mesi lo ha portato alla morte.

“Era malato da qualche tempo . È stato colpito da un tumore al polmone – ha dichiarato il professore Antonio De Luca, chiarendo che Nazzaro aveva ormai smesso di fumare.

La situazione clinica del cantante, tuttavia, è peggiorata in pochissimo tempo e negli ultimi giorni di vita il ricovero è stato necessario.

“Non è riuscito a superare quest’ultima fase. È stato portato in terapia intensiva, ma le metastasi avevano già raggiunto tutto il corpo – ha aggiunto il medico – . Aveva già fatto le due dosi di Pfizer, ma purtroppo il tumore l’ha portato via in 6 mesi”.

Gianni Nazzaro, la carriera

Classe 1948, Gianni Nazzaro ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica imitando le voci di Bobby Solo, Adriano Celentano e Gianni Morandi.

Vincitore del Festival di Napoli del 1970 in coppia con Peppino di Capri, ha vinto Un disco per l’estate 1972 con Quanto è bella lei e Un disco per l’estate 1974 con Questo sì che è amore.

Risale alla fine degli anni ottanta la polemica con il Festival di Sanremo: escluso dalla gara nel 1987 con il brano Perdere l’amore, Gianni Nazzaro decise di affidare la canzone a Massimo Ranieri che, l’anno successivo, la presentò alla kermesse musicale vincendo quell’edizione.

Da quel momento, Nazzaro iniziò una dura battaglia e una lunga polemica contro gli organizzatori del Festival.

La sua ultima apparizione televisiva risale a settembre del 2014, quando il cantante napoletano ha preso parte al programma condotto da Carlo Conti, Tale e quale show.