Rosalinda Cannavò cambia look | Adua Del Vesco è ormai un lontano ricordo

Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, è stata una concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. In base alle ultime foto da lei pubblicate su Instagram, pare che il passato sia solo un lontano ricordo. Di solito le donne fanno un taglio netto partendo dal look. Lei non ha fatto eccezione.

Nuova vita per Rosalinda

Rosalinda Cannavò ha fatto parlare di sé quando era nella casa del reality più seguito di canale 5. In seguito a vari confronti con Massimiliano Morra, è saltata fuori la verità: hanno seguito un copione e lo stesso è avvenuto ai tempi del fidanzamento con Gabriel Garko. Poi non sono mancate le discussioni per la sua amicizia speciale con Dayane Mello. Cristiano Magioglio le ha addirittura beccate in lavanderia mentre si scambiavano tenere effusioni. Le cose sono cambiate nel momento in cui è entrato nella casa Andrea Zenga, con il quale attualmente Rosalinda convive. In questi giorni si stanno godendo le vacanze in Sicilia, in quanto stanno realizzando delle Instagram stories per aggiornare i rispettivi follower sulle loro giornate. Essendo due personaggi pubblici, tendono ad aggiornare costantemente il proprio profilo con scatti sia artistici che non. Rosalinda ha mostrato una nuova versione di sé, mettendo definitivamente da parte il suo passato nel ruolo di Adua Del Vesco.

Ecco il look pazzesco

Le foto, condivise su Instagram qualche giorno fa, mostrano Rosalinda con una chioma diversa. Capelli decisamente più corti e con effetto ondulato, il risultato è a dir poco fenomenale. Il viso dai lineamenti perfetti è messo ancor di più in risalto, soprattutto gli occhi da cerbiatto. Tutti sono concordi nel dire che ha un volto talmente perfetto che può osare con qualsiasi look. In effetti lei è una delle poche donne del mondo dello spettacolo ad avere una bellezza estremamente naturale, ma allo stesso tempo intrigante. Se molti considerano Andrea un ragazzo fortunato, altri le puntano il dito contro per via della sua fisicità non idonea alle tendenze del momento. In realtà le sue curve sono pazzesche, dunque non deve badare a tanta cattiveria ingiustificata. .

“Io voglio vincere l’insensata paura di non essere…”

Stanca di leggere determinate cose, Rosalinda ha scritto un lungo post sui social: “Ricevo molti attacchi sul mio aspetto fisico…Nonostante più volte io stessa ho affermato che tutto ciò che si può dire su di me a livello estetico mi scivola addosso oggi…ma per molti di voi come me sentirsi dire sei troppo grassa, sei troppo magra, e poco alla moda con i canoni estetici del momento non è una boccata di autostima. In una società dove conta di più apparire che essere io voglio vincere l’insensata paura di non essere come gli altri vogliono che io sia”.

