Beautiful anticipazioni: Ridge sposa Shauna, ma poi il colpo di scena

La soap opera americana Beautiful regala tantissime emozioni allo pubblico di canale 5 da anni. Secondo le anticipazioni, ci sarà una svolta nella relazione Ridge Forrester e Brooke Logan. Ecco cosa succederà alla coppia storica.

Brooke e Ridge, la coppia più amata

In questi giorni l’attenzione si sta focalizzando su Sally Spectra. Ha fatto credere a tutti di essere gravemente malata con lo scopo di tenere accanto l’amato Wyatt Spencer. Flo ha iniziato a indagare perché ha sempre avuto dei dubbi sulla faccenda. Non ha caso, leggendo dei file dal computer della dottoressa Penny Escobar, ha scoperto che si tratta di una farsa. Il suo intento era riferire tutto al ragazzo, ma è stata colpita dalla dottoressa alla testa e ha perso i sensi. È stata portata in un vecchio appartamento, ma per fortuna tutto andrà a fin di bene. Per quanto riguarda Brooke, ha interrotto per l’ennesima volta il fidanzamento con Ridge. Stavolta c’è lo zampino di Quinn. Shauna ha ripreso con il cellulare il bacio che la Logan ha dato a Bill Spencer, ovvero il marito della sorella minore Katherine. Shauna non ha voluto mostrare il video, a differenza di Quinn perché intenzionata ad allontanare la donna dal marito Eric. Ridge e Brooke hanno sempre affrontato varie peripezie, infatti i telespettatori sono convinti che riusciranno a ritrovare un equilibrio. Non a caso Ridge chiederà il suo perdono.

Ridge ha un ripensamento

Con grande stupore Ridge convolerà a nozze con Shauna, dunque Brooke cadrà nello sconforto. Sarà la nuova moglie dello stilista a darle una spalla sulla quale poter piangere. Successivamente Ridge, logorato dei sensi di colpa, vorrà tornare sui suoi passi e si recherà dall’amata storica per chiederle perdono. I fan della soap opera sanno che si amano alla follia fin dalla prima volta che si sono visti. Spesso hanno litigato per colpa dei figli. Fino a qualche mese fa Brooke ha cercato di far aprire gli occhi all’amato sul figlio Thomas. Nelle prossime puntate, invece, la Logan darà del filo da torcere a Steffy, dato che vorrà riprendere il proprio posto nella Forrester creations. Di conseguenza Ridge si troverà nuovamente tra due fuochi. Come andrà a finire? Per scoprirlo Non ci resta che attendere nuovi sviluppi.

Leggi anche -> Beautiful anticipazioni: Quinn ed Eric divorziano. Il colpo di scena di Brooke

Brooke alla riscossa

Steffy deciderà di godersi la seconda maternità tra le mura di casa. Ciò significa che non lavorerà per un po’ nell’azienda di famiglia. Per questo motivo Brooke farà di tutto per riavere un ruolo importante. Come se non bastasse aiuterà Eric a vederci chiaro nella relazione clandestina di Quinn con l’avvocato Carter. Sorveglierà la casa dell’uomo e scoprirà che la nemica non ha mai interrotto i rapporti extraconiugali. Ciò dimostra che Brooke, in un modo o nell’altro, è il personaggio di punta di tutte le vicende di Beautiful.

Leggi anche -> Beautiful puntate America anticipazioni: Steffy travolta da un segreto