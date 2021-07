Raffaella Carrà, “cosa diceva sempre di Antonella Clerici”. Le brutte voci dietro le quinte Rai

Basta con i pettegolezzi sui presunti screzi tra Antonella Clerici e Raffaella Carrà: ecco come stavano veramente le cose.

Il 5 luglio 2021 ci ha lasciati, all’età di 78 anni, Raffaella Carrà: cantante, ballerina, soubrette, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica, ma soprattutto regina della televisione italiana. Nel corso della sua lunga e fortunata carriera, è stata un’icona non solo della musica, ma anche dell’amore libero e universale. La sua morte ha lasciato un vuoto enorme in tutto il mondo: chiunque “da Trieste in giù” conosce il suo nome e canta i suoi brani. Ma nonostante la tragicità della sua scomparsa, molti hanno preferito dare adito a pettegolezzi e concentrarsi su dettagli pressoché insignificanti della vita privata della grande Raffaella Carrà.

Le congetture sul rapporto tra Antonella Clerici e Raffaella Carrà

A tal proposito, di recente è iniziata a circolare la voce secondo cui non scorresse buon sangue tra Antonella Clerici e la regina della televisione italiana. In particolare, si è sparsa la notizia che Raffaella Carrà ce l’avesse con la storica conduttrice de La Prova del Cuoco per essere approdata al sabato sera di Rai 1 con un programma simile a uno condotto da lei in passato. In realtà, si tratta di pure fantasie, che sono state prontamente smentite da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000.

Le dichiarazioni di Roberto Alessi

A proposito del rapporto tra le due star della televisione italiana, Roberto Alessi ha dichiarato: “Raffaella mi ha sempre parlato bene di Antonella, non se l’era presa”, e con una punta nostalgica ha anche aggiunto, riferendosi alla Carrà: “Lei sapeva volare alto”.

Le parole di Antonella Clerici per Raffaella Carrà

D’altra parte, anche la Clerici è rimasta sconvolta dalla morte dell’ex collega, e sui suoi profili social ha subito espresso il dolore per la sua scomparsa, rivolgendole in maniera diretta delle parole: “Sei stata per tutte noi un’icona da imitare, un punto di riferimento per chi ambiva a fare tv. Un mito irraggiungibile. Un talento ineguagliabile in tutto. Una Stella che brillerà in eterno”.

Il futuro di Antonella Clerici

Nel frattempo, Antonella Clerici sta proseguendo spedita con la sua carriera, esattamente come avrebbe fatto la stessa Raffaella Carrà. Ormai da settembre dello scorso anno, l’ex padrona di casa de La prova del cuoco, è impegnata nella conduzione di È sempre mezzogiorno, in qualche modo in linea con il suo predecessore. Si tratta, infatti, sempre di cucina: nel corso della trasmissione gli ospiti e il cast in studio preparano alcune ricette tipiche delle loro terre, raccontandone tutti i segreti e spesso rivelando anche aneddoti personali. Il pezzo forte è sicuramente la grande varietà di piatti cucinati: primi, secondi, panificati, tutti provenienti da diverse regioni.

In più, da novembre Antonella Clerici sarà alle prese con la seconda edizione di The Voice Senior ogni venerdì sera. Già con la prima, la conduttrice aveva dato prova della sua professionalità, riscuotendo un buon numero di ascolti (tra i 3 e i 4 milioni di telespettatori ogni sera). Chissà cosa ci riserverà questa nuova stagione del talent show?