ClioMakeup irriconoscibile, la sua dieta: “Ho perso 20 kg”

La truccatrice e youtuber ClioMakeUp, all’anagrafe Clio Zammatteo, ha deciso di condividere con i fan la sua dieta che, negli ultimi mesi, l’ha resa irriconoscibile facendole perdere ben venti chili.

Famosa in Italia e negli Stati Uniti, che le hanno regalato il successo come makeup artist, Clio MakeUp ha recentemente deciso di tornare a vivere nel suo paese natale insieme a tutta la famiglia. Sposata con il game designer Claudio Midolo, è diventata mamma di Grace Cloe, nata il 29 luglio 2017, e di Joy Claire nata il 22 aprile 2020. E, proprio dopo la nascita della secondogenita e le ultime situazioni critiche venutesi a creare in America, Clio ha deciso di tornare in Italia.

Seguita da più di 3 milioni di follower, la Zammatteo non ha mai fatto mistero delle sue forme mediterranee, trovandosi spesso a confrontarsi con i sostenitori su temi come il body shaming. L’ultima gravidanza, tuttavia, ha reso Clio più pesante tanto da farle acquistare molti chili, troppi per la sua conformazione fisica. Ed è per questo motivo che la makeup artist ha deciso di mettersi a dieta raccontando ai fan il primo grande traguardo: la perdita di venti chili.

ClioMakeup, qual è la sua dieta

“Non esiste una formula magica per perdere peso, ma servono tempo, tanta forza di volontà, un’alimentazione sana e attività fisica. Ma, soprattutto, è importante essere felici con se stessi, senza rinunciare a qualche sfizio”.

Con queste parole, ClioMakeUp ha introdotto il video condiviso su Youtube in cui ha deciso per la prima volta di raccontare il suo percorso di dimagrimento.

Partendo da alcuni problemi che si porta avanti fin dall’infanzia, la truccatrice ha ammesso di essersi sempre rifugiata nel cibo durante i momenti difficili della sua vita.

Il peso raggiunto con la seconda gravidanza, però, l’ha portata ad una nuova consapevolezza di sé e alla scelta di cambiare abitudini e stili di vita associando sana alimentazione ad attività fisica.

“Ero arrivata a un livello chiamato obesità: pesavo 90 chili ma sono alta 1,58 centimetri”, ha svelato lei che, con l’aiuto di un nutrizionista, ha rivisto la sua alimentazione fatta di cibi integrali, dosi diminuite rispetto a quelle consumate precedentemente e tantissima frutta e proteine.

Leggi anche–>Clio Make up, fuga da New York con la famiglia | “Abbiamo paura”

Leggi anche–>Cliomakeup è di nuovo mamma| Ecco Joy

ClioMakeUp: “Ora mi sento meglio”

La perdita di venti chili e il nuovo stile di vita hanno reso ClioMakeUp una donna più serena.

“Mi sento meglio, non perché sono più magra ma perché ho uno stile di vita diverso – ha spiegato lei – . Prima quando avevo qualche problema mi buttavo sul cibo, era il mio conforto”.

Il messaggio della Zammatteo, quindi, è destinato a tutte coloro che desiderano perdere peso e non riescono più a riconoscersi nelle nuove forme.

“Per me body positive è nella testa, non solo nel corpo. E’ trovare una quiete che ci faccia star meglio – ha spiegato – . Oggi ho un’energia che non avevo. Ora mi accetto e non mi butto nel cibo per sentirmi soddisfatta, questo per me è body positive. Il percorso vi porterà a una pace mentale”.