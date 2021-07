Striscia la Notizia il selfie bomba della velina Mikaela: sotto la vestaglia niente

Mikaela Neaze Silva ormai ex velina di Striscia la Notizia e tra le it girl che hanno conquistato il pubblico del tg satirico più amate e apprezzate. Insieme a Shaila Gatta Mikaela ha saputo dare una personalità diversa al ruolo, fino a qualche tempo fa considerato superficiale, delle veline: le due ragazze sono infatti le prime due ballerine professioniste che hanno calcato il bancone di Striscia la Notizia. Bellissima ragazza, ballerina professionista e anche modella Mikaela ha incantato il pubblico con i suoi stacchetti e oggi è alla conduzione di Paperissima sprint insieme alla collega volute entrambe proprio d’Antonio Ricci.

Mikaela bella, sensuale e ballerina bravissima

Anche su Instagram Mikaela è una vera leader, ha un seguito affollatissimo ma soprattutto i suoi scatti dove appare in tutta la sua bellezza, spontaneità e sensualità divengono in poche ore virali e sono molto apprezzati. Classe 1994 l’ex velina ha debuttato in tv quando è stata scelta come ballerina per Zelig Circus, poi in quello di Dance Dance Dance, Facciamo che io ero due. Esperienze che l’hanno segnata come artista ma soprattutto che le hanno permesso d’arrivare fino a Striscia la Notizia dove ha conquistato una popolarità rilevante e dove ha saputo dimostrare d’essere una professionista oltre che una ragazza bellissima. Dalla prossima stagione non sarà più una velina ma a quanto pare Mikaela ha molti progetti da realizzare e le sono state fatte alcune importanti proposte di lavoro.

Persona intelligente e anche preparata l’ex velina non è solo bella e sensuale, conosce ben 5 lingue e si è sempre impegnata molto in ogni cosa che fa. Ha sempre lavorato tantoo per raggiungere i suoi obiettivi e anche quando ha saputo d’essere stata promossa a velina non ha esitato a mostrare tutta la sua soddisfazione per l’opportunità ricevuta: “Mi è stata data una bella possibilità per esprimermi artisticamente, ma anche per rinnovare il canone di bellezza in tivù: sono la prima Velina di colore, per giunta bionda.” Oggi che la singolare avventura nel tg satirico si è conclusa Mikaela è pronta a guardare avanti e a dimostrare il suo talento artistico.

Mikaela star dei social: sensuale e bellissima

Ragazza spontanea, sorridente dall’entusiasmo contagioso Mikaela ha un prestigioso seguito sui social dove mostra la sua quotidianità privata ma anche professionale. L’ex velina non manca d’allietare i followers con scatti sensuali che sono molto apprezzati e che in poche ore raggiungono un numero di like degno d’influencer di successo.

Dagli scatti in costume a quelli in lingerie non mancano momenti intimi come quelli del risveglio. Nonostante una sensualità visibile Mikaela non è mai volgare anzi appare sempre composta e molto contenuta: la sua bellezza non è ostentata e la personalità emerge anche negli scatti dove è visibile qualche dettaglio in più.