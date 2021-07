Beautiful puntate America anticipazioni: Steffy travolta da un segreto

Se in Italia le puntate di Beautiful sono concentrate su Sally Spectra oramai messa alle strette e costretta a rivelare tutte le bugie dette a Wyatt in merito alla sua finta malattia che alla fine per un attacco di panico si ritroverà in ospedale disperata, in America le vicende della famiglia Forrester continuano a sorprendere e a rivelarsi appassionate a tal punto d’incollare i telespettatori al teleschermo. Ad interessare in particolare è la nuova vita sentimentale di Steffy che ormai uscita dal triangolo Liam e Hope sembra aver trovato un intesa con Finn.

Beautiful, Steffy travolta dal segreto di Finn

Steffy ha conosciuto Finn in ospedale dopo aver avuto l’incidente in moto, l’attraente dottore ha avvertito un’immediata attrazione per la Forrester che scossa da quello che è accaduto è decisamente provata per questo l’aiuto del medico è stato determinante per superare questo periodo. I due si scopriranno innamorati e avranno anche un figlio Hayes, appassionante la scena della nascita del piccolo, e secondo quanto riferito dall’anticipazione delle puntate Usa i due stanno organizzando le nozze: Steffy ha deciso di sposare il suo bel medico che a quanto pare nasconde un delicato passato che sta per essere rivelato.

Steffy esita a convolare a nozze e chiede a Finn di conoscere i suoi genitori che arriveranno a Los Angeles ad agitare le acque. Intanto il giorno delle nozze la figlia di Ridge scoprirà il segreto del suo futuro marito e per questo accetta di sposarlo immediatamente. Sembra che il matrimonio avrà dei contrattempi per il momento non ancora rivelati ma di certo, come la soap ci ha abituati, l’evento sorpresa non mancherà e lascerà i telespettatori a bocca aperta visto che la vicenda che riguarda la giovane Forrester sembra essere più seria di quanto si aspetti.

Beautiful, Steffy e Finn matrimonio rimandato?

Steffy e Finn sono pronti a sposarsi ma sorpresa durante la cerimonia giungono anche i genitori dell’attraente dottore con cui Finn sembra non volere nessun confronto. Secondo alcuni rumors il matrimonio sarà interrotto d’alcune dichiarazioni rivelate da uno dei genitori di Finn, rivelazione che lasceranno Steffy senza parole ma che tuttavia non le faranno cambiare idea sul medico.

Steffy inoltre scoprire ulteriori aspetti del passato di Finn, vicende che non si aspettava e che le faranno cambiare idea, anche se non in modo radicale, sul suo futuro marito. Il segreto legato al medico non è stato ancora reso noto ma di sicuro sorprenderà il pubblico che ancora una volta dovrà assistere all’incertezza sentimentale di Steffy costretta a decidere del suo futuro matrimoniale. Determinata la Forrester anche questa volta farà la scelta giusta.