Rosa Di Grazia bomba gossip dopo Amici: beccata con il protagonista di Uomini e Donne

Nelle ultime ore stanno facendo parlare due giovani che hanno partecipato a due programmi televisivi di Maria De Filippi. Nello specifico si tratta della ballerina dell’ultima edizione di Amici, Rosa Di Grazia, e un ex tronista di Uomini e Donne. I due avrebbero trascorso dei momenti insieme. Ecco la conferma che sta circolando sul web.

Nuovo amore per Rosa Di Grazia?

Maria De Filippi propone sempre dei programmi che riscuotono sempre successo e il merito è di coloro che si mettono in gioco. Nello studio di Uomini e Donne si cerca l’anima gemella e ad Amici si tenta di rendere la propria passione un lavoro. Di recente si sta parlando di un ipotetica relazione tra Rosa Di Grazia e un ex tronista. Nello specifico si tratta dell’affascinante Alessandro Zarino. Molti credono che abbiano trascorso un piacevole weekend insieme, in quanto la conferma è stata data da entrambi sui rispettivi profili social anche se non hanno menzionato l’uno e l’altra. Ecco gli indizi che non sono sfuggiti agli utenti social più attenti.

Un dettaglio rilevante sui social

In poche parole entrambi hanno realizzato delle Instagram stories in cui è evidente che si trovano sulla stessa imbarcazione. Mettendo a confronto le storie è notevole constatare che l’arredamento (e lo sfondo) sono simili. I telespettatori di canale 5 ricorderanno senza dubbio il percorso televisivo di Alessandro. Lui si è proposto come tentatore in un edizione di Temptation Island e ha messo a dura prova la relazione di una fidanzata. Subito dopo ha ottenuto il trono, ma al momento della scelta ha ricevuto un no. Dopo qualche mese è tornato sui suoi passi e con la corteggiatrice ha provato a gettare le basi di una relazione, ma è stato tutto inutile. Rosa, invece, è sempre stata al centro dell’attenzione perché non piaceva ad Alessandra Celentano. Nel frattempo si è avvicinata sempre più al cantante Deddy, però ultimamente lui è stato visto in compagnia di Emma Muscat e lei ha festeggiato il compleanno da sola. Per il momento si tratta solo di una semplice ipotesi. Per ora non si sa ancora nulla, dunque si attendono nuovi aggiornamenti.

Leggi anche -> Gabriele, il figlio di Maria De Filippi è tornato single: ecco chi è la bellissima ex fidanzata

Un compleanno trascorso senza Deddy

La giovane Rosa ha spento le candeline qualche settimana fa senza la presenza del suo (ex?) fidanzato. Per questo si è scatenato il gossip sulla coppia nata nella scuola di canale 5. In compenso ha trascorso bei momenti con i suoi ex compagni di avventura, ovvero Alessandro Cavallo e Martina Miliddi. Se fosse vera la relazione con il tronista Alessandro, i fan farebbero salti di gioia. Del resto entrambi sono bellissimi e meritano la felicità.

Leggi anche -> Maria De Filippi sorprende, nuovo opinionista a Uomini e Donne: fan increduli