Il Volo, Ignazio Boschetto: chi è la sua fidanzata Ana Paula Guedes

Componente de Il Volo Ignazio Boschetto è impegnato sul palco dov’è recentemente tornato dopo la pausa causata dalla pandemia. L’aitante giovane che in quest’ultimi anni ha subito una trasformazione fisica determinante divenendo un uomo attraente oltre che di talento è molto spesso al centro del gossip. In questi ultimi mesi gli sono stati attribuiti molti flirt tra cui quello con Roberta Morise, smentito immediatamente da Boschetto attraverso alcuni post e comportamenti inequivocabile. Oggi però il giovane cantante esce allo scoperto e dopo aver incuriosito i fans pubblicando una storia dove mostra le sue mani incrociate ad una giovane ragazza rivela il nome della donna misteriosa.

Ignazio Boschetto innamorato: chi è Ana Paula Guendes

Lei è Ana Paula Guedes brasiliana, è una ballerina professionista e lavora Dança dos Famosos, format simile al nostro Ballando con le stelle. E’ una ragazza molto bella che sembra aver conquistato in modo totale il tenore oggi indifferente ai rumors sul suo conto. In queste ore Ignazio ha fatto il suo in bocca al lupo per il debutto della fidanzata nel programma di cui è parte da varie edizione. Il cantante de Il Volo ha condiviso una storia dove appare l’immagine della ragazza accompagnata da una dedica speciale con tanto di cuoricini. La notizia del fidanzamento del componente del noto gruppo non è passata inosservata e oggi all’attenzione della cronaca rosa e del gossip internazionale.

Ignazio Boschetto Gianluca Ginoble e Piero Barone sono i tre componenti de Il Volo, ragazzi molto affiatati e amici sin da loro debutto sul palco di Io canto sostenuti d’Antonella Clerici ne hanno fatta di strada. Oggi conosciuti in tutto il mondo i loro spettacoli sono attesi e molto ammirati e dopo la pausa della pandemia sono tornati felicemente a cantare non senza manifestare qualche esitazione. Ignazio è anche molto attivo sui social e spesso si confronta con i fans a cui risponde felice ogni volta che riceve una domanda.

Ignazio Boschetto: “Avevamo paura”

In una recente diretta Instagram Ignazio Boschetto ha spiegato ad un fan perchè Boin, il progetto di design a cui i tre componenti de Il Volo tengono molto è saltato: “Purtroppo la pandemia ci ha bloccato, avevamo paura di non poter esprimere al meglio le nostre potenzialità.” Ha dichiarato il tenore rassicurando i fans che il progetto per ora è stato solo rinviato e ha bisogno d’ulteriori dettagli per essere realizzato come loro lo hanno immaginato.

“Se tutto va bene nel 2022 lanceremo il nostro sogno.” Ha concluso il tenore che per il momento oltre che al lavoro si sta dedicando anche alla sua vita privata: la nuova fidanzata sembra averlo distratto in modo completo da molti altri progetti.