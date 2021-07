Un Posto al Sole, che fine ha fatto Otello? Ecco l’attore dopo la paura per l’infarto

Grande interprete del teatro napoletano e personaggio di rilievo in televisione: ecco cosa fa oggi Lucio Allocca, l’ex Otello di Un posto al sole.

Le vicende di Un posto al sole, la soap opera italiana più longeva di sempre, continuano ad appassionare i telespettatori. La fiction, giunta ormai alla 25esima edizione, ha visto vecchi e nuovi attori andare e venire dagli esordi nel 1996 a oggi. Ma c’è un personaggio che è rimasto nel cuore di tutti: il vigile Otello, interpretato da Lucio Allocca.

Lucio Allocca nei panni di Otello

Nella serie televisiva, Otello è un vigile urbano, con un carattere decisamente pignolo e all’apparenza burbero ed egoista. Single per diverso tempo, da giovane ha avuto flirt con un’attrice alle prime armi e una hostess, per poi sposare Teresa. Nella trasmissione, è l’amministratore di Palazzo Palladini, nonché uno dei personaggi più amati dal grande pubblico. Negli anni però, le sue comparse si sono fatte sempre più rare, fino a quando sua moglie Teresa, per stare vicino al padre anziano, non è partita per Indica. A questo punto, dopo qualche puntata, Otello l’ha raggiunta, lasciando un vuoto significativo nel cast di Un posto al sole.

L’infarto nel 2018

Da allora, Lucio Allocca si è allontanato dal piccolo schermo per dedicarsi ad altri progetti. L’attore napoletano, che oggi ha raggiunto l’età di 78 anni, nel 2018 ha però spaventato tutti: è stato infatti colpito da un infarto. Un avvenimento non da poco, che ha fatto preoccupare non solo i suoi familiari ma anche tutti i fan che continuano a seguirlo nelle sue attività lontano dalla televisione.

Le parole di Lucio Allocca

Per fortuna, tutto si è risolto e Lucio Allocca è potuto ritornare alla sua quotidianità. Anzi, nel corso di un’intervista, ha anche scherzato sull’accaduto con la sua consueta ironia. “Perché, che è successo?”, ha detto, “Non mi ricordo. A un certo punto sono sceso con l’ascensore, c’era una macchina strana che mi aspettava. Ho scherzato, ho fatto delle battute, è solo che dovevamo sostituire qualche candela alla macchina. Avendo fatto parecchi chilometri, un tagliando ci stava”.

Cosa fa Lucio Allocca oggi

Oggi, comunque, l’attore si è completamente ripreso e vive a Napoli, insieme a suo figlio Andrea e sua moglie Lucia. Quanto ai suoi impegni di lavoro, si sa che insegna presso la scuola di cinema Pigrecoemme e dirige l’Elaboratorio permanente dell’attore al Theatre de Poche di Napoli.

La carriera di Lucio Allocca

L’insegnamento sembra essere proprio il suo forte, visto che già in passato, dopo essersi diplomato alla Scuola di arte drammatica del circolo artistico Politecnico di Napoli, è stato docente presso l’Accademia di arte drammatica al Teatro Bellini della città. Oltre a questo, Lucio Allocca è stato un grande interprete della scuola teatrale napoletana e ha lavorato con Eduardo e Peppino De Filippo, Mario Scaccia, Ugo Gregoretti, Renato Carpentieri, Mario Mortone e tanti altri. Sul piccolo schermo, è approdato nel 1998 con la fiction Lui e Lei. Nel 2003 è poi passato alla soap opera Un Posto al Sole. Inoltre, ha preso parte a diversi film tra i quali Il portaborse, Arriva la bufera, Morte di un matematico napoletano, La passione di Cristo e Così parlò Bellavista.