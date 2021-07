Uomini e Donne, Giacomo e Martina confessioni hot: “Una notte…”

Giacomo Czerny e Martina Grado, reduci da Uomini e Donne, svelano ai loro fan, alcuni attimi piccanti della loro relazione, che a quanto pare, sta andando decisamente alla grande! Ecco i dettagli

Il cuore a mille per Martina

L’ex tronista di Uomini e Donne ,Giacomo Czerny, lo ha confessato in una recente intervista: “Quando Martina Grado è scesa dalle scale di Uomini e Donne , avevo i battiti del cuore a mille.” Aggiungendo che quando ha iniziato a parlarle, per esprimerle i suoi sentimenti, si sentiva il cuore in gola. Un amore travolgente dunque quello che l’ultima stagione del dating show di Maria De Filippi ha fatto sbocciare, per la gioia dei diretti interessati e per il pubblico, che puntata dopo puntata, si è appassionato con le storie del Trono Classico.

Adesso il tronista ligure, che ha confessato di aver fatto un percorso di cambiamento interiore, riuscendo a fare emergere la parte più vera di sè, si gode il suo bellissimo rapporto con la bruna Giada, scelta a discapito della bionda Carolina Ronca. La coppia appena uscita dagli studi di Canale 5, ha subito attirato l’attenzione degli internauti fan del programma, che non hanno esitato a seguirli sui social e a porgli anche domande molto private.

Giacomo e Martina, attrazione fortissima

Lo stesso Czerny, in compagnia di Martina, stando al gioco durante una diretta Instagram, si è fatto intervistare da un’altra coppia altrettanto famosa del programma, Samantha Curcio e Alessio Ceniccola. Entrambi non si sono tirati indietro nel rivelare la forte e reciproca attrazione fisica

“Lui mi fa nel complesso. Ho detto davanti a tutti che mi faceva se**o. Non c’è una caratteristica in particolare. Nel complesso è un gran gnocco”. Ha rivelato la Grado. Giacomo non è stato da meno rivelando ciò che è accaduto una sera mentre erano insieme: “Vi racconto un aneddoto.” Ha esordito l’ex tronista “Nel momento in cui siamo rimasti chiusi fino alla messa in onda della scelta, ci siamo conosciuti. Un giorno c’era il Milan e non me l’ha fatta guardare. Lei si è messa di fianco a me per guardare la partita, solo che lei girava in mutande per casa. Io non riuscivo a veder la partita. Seguivo altri palloni. La prima notte siamo andati a letto alle 5.30″

Il litigio per Temptation Island

Durante l’intervista inoltre i due si sono anche punzecchiati, a causa di Temptation Island. Alla domanda se fossero interessati a partecipare al reality dei sentimenti più bello dell’estate, Martina ha risposto così:

“Non abbiamo mai preso in considerazione di farlo. Solo che una volta abbiamo parlato di cosa ne pensavamo. Lui mi ha risposto: ‘Non lo farei perché so già come andrebbe a finire perché 20 giorni circondato da belle fi**e’. Come fai a dire così?”. Incalza l’ex corteggiatrice, mandando una frecciatina al fidanzato: “Vuol dire che se tu ti trovi in locale circondato da fig**…. Io quando sono presa da una persona le altre nemmeno le guardo. Lui che mi risponde così, no bello eh.”