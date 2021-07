Alfonso Signorini gela Barbara D’Urso: le parole che non ti aspetti VIDEO

Di recente sul web sta circolando un video di un’intervista che Alfonso Signorini ha rilasciato nello studio di un programma televisivo. Ha parlato del modo di condurre della sua collega Barbara D’Urso e ciò che ha detto non è passato inosservato. Infatti si pensa che a breve ci sarà una replica. Ecco il video.

Il parere di Signorini sulla D’Urso

Alfonso Signorini sta cavalcando l’onda del successo con la conduzione del Grande Fratello Vip. Secondo fonti attendibili pare che sarà riconfermato per la prossima edizione e accanto a lui ci saranno come opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, la moglie del bravissimo Paolo Bonolis. Inoltre conduce anche altri programmi televisivi che vengono seguiti da tantissimi italiani e il merito è senza dubbio della sua indiscussa professionalità. Noto per non avere peli sulla lingua, ha parlato a ruota libera di una delle regine della Mediaset, vale a dire Barbara D’Urso. Il 25 luglio è stato pubblicato un video che propone una parte dell’intervista che si focalizza sul parere espresso di Signorini sulla collega. Molti credono che la diretta interessata replicherà su ciò che è stato detto sul suo conto.

“E’ un animale da diretta, ma non mi piacciono certi…”

“La D’Urso non mi piace perché non mi piace quel genere di televisione…riconosco in lei una grande professionista, è una macchina da guerra incredibile, conosce molto bene il mezzo televisivo…dal punto di vista della conduzione stende molte colleghe…è un animale da diretta, ma non mi piacciono certi ammiccamenti, certi suoi falsi stupori…lacrime e farsi vedere casalinga dentro quando poi non la realtà è ben altro”. Alfonso è stato molto diretto, non a caso gli italiani si aspettano una replica della donna. Durante l’intervista sembrava stare a suo agio, consapevole sicuramente delle conseguenze. Alcuni suoi fan si sono complimentati per il suo stile che, come sempre, risulta impeccabile. Non a caso è uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più apprezzati del momento.

Ecco i nomi di alcuni concorrenti del Gf Vip

Secondo quanto riportato sul web, il reality show partirà il prossimo 13 settembre e il cast sarà come sempre formidabile. I provini sono ancora in corso, ma già sono certi dei nomi di coloro che soggiorneranno nella casa. Si sta facendo il nome di Katia Ricciarelli, la cantante lirica più apprezzata del mondo della musica italiana, e Anna Lou Castaldi, la figlia di Morgan e Asia Argento. Anche Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi potrebbero mettersi in gioco. Per il momento si tratta solo di voci, ma sicuramente il pubblico non resterà deluso.

