Vite al Limite, morta Lisa Fleming, una delle protagoniste e paziente del Dottor Nowzaradan

E’ morta Lisa Fleming, una delle protagoniste del seguitissimo programma di Real Time “Vite al Limite”. A darne il triste annuncio la figlia 50enne Danielle. Ecco i dettagli dell’accaduto

Addio ad un’altra protagonista di “Vite al limite”

Da molti anni il Dottor Nowzaradan si dedica a far rinascere simbolicamente persone costrette ad una vita fatta di costrizioni, a causa del loro abnorme peso corporeo. La sua “missione”, che ha come obiettivo un’operazione chirurgica importantissima nella sua clinica di Houston, per il cambiamento in positivo delle condizioni fisiche dei suoi pazienti, è documentata nel programma “Vite al Limite” su Real Time.

Purtroppo recentemente è arrivato il triste annuncio della dipartita di una delle partecipanti al reality e non è l’unico caso. Questa volta a morire è Lisa Fleming, che i fan del programma hanno visto nella stagione del programma del 2018. E’ stata sua figlia Danielle a comunicare la notizia, ripresa successivamente dalla produzione della trasmissione. Al momento però non sono state rese pubbliche le cause della morte.

Gli altri che non ce l’hanno fatta

Prima di Lisa se n’è andato Sean Milliken: il giovane 29enne è morto a causa di un’infezione polmonare. Quando si è rivolto al dott. Nowzaradan pesava oltre 450 chili. Ma la lista purtroppo è più lunga: è venuto a mancare anche James Bonner, il quale da 295Kg era passato a 95Kg, prima di togliersi la vita. Sono altri i partecipanti di Vite al Limite che per motivi diversi, sono morti. A Lisa, Sean e James, si aggiungono Henry Foots, Robert Buchel e Kelly Mason. Proprio a loro la produzione del programma ha deciso di dedicare uno speciale.

Cosa è accaduto a Lisa

Ma cosa è successo a Lisa Fleming? La donna è stata trovata nella sua casa in Texas priva di vita. Si era recata nella clinica del Dottor Nowzaradan con la speranza di riavere una vita normale, visto che pesava oltre 320kg. Si era affidata agli esperti ed era riuscita a raggiungere il peso necessario per potersi sottoporre all’operazione. Persino il Dottore decise di starle accanto, perchè si rese conto del sue forti difficoltà nel raggiungere l’obiettivo.

Lisa tuttavia era riuscita a dimagrire di oltre 90kg ed era sulla buona strada, continuando il percorso lontano dalle telecamere. Ma qualcosa dev’essere andato storto. Purtroppo è arrivata la terribile notizia che ha gettato nello sconforto sia i telespettatori della trasmissione che tutto lo staff.