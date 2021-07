Vite al Limite, quanto guadagnano i pazienti del programma? Spuntano le cifre

Vite al Limite è uno dei programmi di maggiore successo di Real Time ma sapete quanto guadagnano i pazienti dello show? Scopriamolo.

In onda per la prima volta nel 2012, Vite al Limite ha fin da subito conquistato il pubblico raccontando le storie di persone patologicamente obese che tentano di ridurre il proprio peso per motivi di carattere salutare. Ad assisterli durante questo percorso c’è il dottor Younan Nowzaradan, chirurgo iraniano e padre di uno dei due registi dello show.

Quanto guadagnano i pazienti di Vite al Limite?

Negli ultimi mesi sono trapelate alcune delle cifre di Vite al Limite, tra le curiosità più interessanti sicuramente il fatto che i pazienti guadagnino un cachet che varia di settimana in settimana ed è strettamente connesso all’andamento della dieta assegnata dal dottor Nowzaradan al singolo paziente. Inoltre, secondo quanto riportato dal portale Contocorrenteonline, coloro che prendono parte a Vite al Limite provenendo da tutte le parti d’America e avendo problemi di deambulazione dovuti al peso hanno a disposizione una cifra di 2500 dollari per poter pagare spostamenti e pernottamenti nei pressi della clinica dove viene registrato lo show.

Il cachet dei pazienti di Vite al Limite

Ma non finisce qui, infatti i pazienti di Nowzaradan, stando alle indiscrezioni riportate, percepirebbero anche un cachet di 1500 dollari per la partecipazione al programma. Inoltre per alcuni dei protagonisti dello show è previsto il pagamento di un’ulteriore somma per prendere parte allo spin-off Vite al limite e poi…, in cui viene mostrata la vita dei pazienti dopo la conclusione del percorso con il chirurgo iraniano.

Quanto guadagna il dottor Nowzaradan

Ma quanto guadagna il dottor Nowzaradan? Come spesso accade è difficile stabilire con esattezza i guadagni di personaggi noti, ma è comunque possibile avere delle cifre di riferimento. Infatti secondo quanto riportato, sembra che il patrimonio del chirurgo ammonti a 4,5 milioni di euro, mentre il suo stipendio alla Houston Obesity Surgery, sia di 250 mila dollari.