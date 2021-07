Laura Chiatti e Marco Bocci in crisi, l’indiscrezione sulla coppia: “Lei è…”

Coppia affiatata e sin da subito appassionatamente innamorata Laura Chiatti e Marco Bocci si sono conosciuti nel 2013 e l’anno dopo hanno deciso di convolare a nozze. Negli anni successi sono nati due figli Enea e Pablo e i due hanno scelto di vivere in Umbria terrà a cui entrambi solo molto affezionati e fino a qualche mese fa si sono sempre mostrati molto felici. Entrambi attori Laura e Marco sono molto amati dal pubblico e in particolare Bocci ha un seguito femminile non indifferente cosa che infastidirebbe la Chiatti affetta da una particolare gelosia.

Marco Bocci e Laura Chiatti è crisi?

Nei giorni nei scorsi si è rumoreggiato su una presunta crisi di matrimonio della coppia di vip, gossip messo subito a tacere dai diretti interessati che si sono affrettati a smentire la notizia pubblicando sui loro account social degli scatti insieme: post dove condividono momenti di vita quotidiana insieme ai loro figli a cui dedicano, impegni di lavoro permettendo, molto del loro tempo. Ufficialmente Chiara e l’ex commissario Calcaterra sono una coppia stabile e molto vicina e non stanno vivendo nessun momento complicato.

Eppure l’esperto Investigatore social è certo che i due non stanno trascorrendo un’estate felice e questo a causa della gelosia di Laura Chiatti nei confronti del marito. Attualmente Marco Bocci è impegnato sul set e avrebbe creato un feeling speciale con una sua collega di lavoro, cosa che a quanto pare non piacerebbe all’attrice che sin da subito ha manifestato il suo dissenso al marito. Sembra inoltre che la Chiatti avrebbe fatto una scena di gelosia a Bocci che non avrebbe apprezzato le insicurezze infondate della moglie. Sempre secondo i rumors i due non riescono a superare le incomprensioni e potrebbero essere ad un passo dalla separazione nonostante ufficialmente si stiano impegnando per tutelare la serenità quotidiana dei loro figli.

Leggi anche -> Laura Chiatti e Marco Bocci in crisi? Rivelazione bomba

Laura Chiatti e Marco Bocci oggi distanti

Laura Chiatti e Marco Bocci per il momento non hanno sentito il bisogno di rivelare la loro posizione in merito ai rumors che li riguardano. I due attori consapevoli del sistema preferiscono non alimentare il gossip ma soprattutto non dare certezze che per ora non ci sono. La notizia che la coppia d’attori unita sin da subito da un amore passionale e vero stia vivendo un momento complicato sembra essere certa ma per ora non ha trovato ufficialità.

Leggi anche -> Laura Chiatti, perché è finita con Francesco Arca

Riusciranno Bocci e la moglie a superare il periodo d’incertezza? O preferiranno porre fine al loro rapporto che li ha uniti in quest ultimi anni? Domande a cui solo i diretti interessati potranno dare una risposta certa ma soprattutto fondata: per ora tutto tace.