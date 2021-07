Orietta Berti, l’avete mai vista il giorno del matrimonio? Ecco le foto della cantante in abito bianco

Orietta Berti è una delle cantanti più popolari del nostro paese, ma l’avete mai vista il giorno del suo matrimonio? Ecco le foto.

L’ultimo anno per Orietta Berti è stato decisamente fortunato, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo la cantante ha conquistato anche il pubblico più giovane grazie alla sua musica ma anche alle sue divertenti interviste. La consacrazione di questo periodo d’oro per l’artista è arrivata con l’indiscusso successo di Mille il nuovo singolo in collaborazione con Fedez e Achille Lauro.

Il successo di Orietta Berti

Orietta ha dato il via alla propria carriera nel mondo della musica nel 1961 per poi ottenere il successo quattro anni dopo grazie al singolo, Tu sei quello, vincitore di un disco per l’estate 1965. Da allora l’artista non si è mai fermata riuscendo a conquistare un successo dietro l’altro riuscendo a diventare una delle voci più iconiche del panorama musicale italiano.

Il matrimonio di Orietta Berti

All’età di 24 anni, nel 1967 Orietta ha sposato Osvaldo Paterlini con il quale ha anche avuto due figli Omar nato nel 1975 e Otis nato nel 1980. Recentemente sono emersi alcuni scatti che mostrano la cantante il giorno del suo matrimonio. Nelle foto sembra che la coppia stia uscendo dalla chiesa dopo la celebrazione della messa, i due sono giovanissimi e molto felici.

Chi è Osvaldo Paterlini

Orietta e Osvaldo stanno l’una al fianco dell’altro da più di 50 anni e ancora oggi il loro sembra essere un rapporto solido. L’uomo sembra che per un periodo sia stato un pilota di rally salvo poi abbandonare questa carriera poiché troppo rischiosa e iniziare a lavorare al fianco di Berti come autista e manager. Insomma la fiducia e l’amore tra Orietta e Osvaldo sono fondamentali non solo per la loro vita privata ma anche per quella lavorativa.