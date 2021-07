Uomini e Donne, che fine ha fatto il cavaliere Gero Natale? Eccolo oggi dopo il trono over

Gero Natale è stato uno dei protagonisti dell’edizione 2020/21 di Uomini e Donne, ma che fine ha fatto il cavaliere? Scopriamolo.

Nato ad Agrigento nel 1984, Gero per molti anni si è occupato della gestione di alcuni locali insieme alla sua famiglia per poi decidere di voler cambiare strada e tentare la fortuna sul piccolo schermo. Durante Uomini e Donne il cavaliere ha attirato l’attenzione del pubblico e conquistato gli opinionisti Gianni e Tina, salvo poi decidere di abbandonare il programma in maniera del tutto inaspettata per motivi personali.

Cosa fa oggi Gero Natale

Dopo l’avventura nel programma di Maria De Filippi, Gero ha deciso di dedicarsi alla propria vita privata tornando nella sua città natale, Agrigento e riprendendo il mestiere di bartender. Nonostante il volto dell’ex cavaliere non sia più presente sul piccolo schermo, Natale è molto attivo sui social network, in particolare su Instagram dove conta quasi 30 mila follower. Sulla piattaforma Gero condivide momenti di vita privata e bellissimi scatti che lo vedono protagonista. Inoltre recentemente l’ex concorrente di Uomini e Donne ha aggiungo un link sul suo profilo che rimanda a un account non ancora attivo ma che sembra abbia a che fare con la musica.

Il sogno di Gero Natale

Questo indizio lascia intuire come per Gero sia iniziata una nuova avventura di cui probabilmente avremo maggiori dettagli nelle prossime settimane. In passato il cavaliere aveva anche parlato dei propri sogni, affermando di voler aprire un suo locale sulla costa della sua città mettendo a disposizione la propria esperienza nel settore. Inoltre Gero non ha mai nascosto di voler diventare un pilota di aerei.

LEGGI ANCHE—>Valentina Autiero, sgancia la bomba su Uomini e Donne: “Chat segrete e…”

Gero Natale vita sentimentale

Dopo le brevi relazioni avute durante Uomini e Donne con Laura e Samantha, sembra che Gero tenga lontana dai riflettori la propria vita sentimentale, infatti non sappiamo se l’ex cavaliere abbia qualcuno al suo fianco o sia single. Indubbiamente molti dei suoi follower non possono fare a meno di continuare a complimentarsi per la sua bellezza sono gli scatti pubblicati.