Da Che Dio ci aiuti a Ballando con le stelle: colpaccio per Milly Carlucci

Il cast di Ballando con le stelle è in fase di definizione e pare proprio che Milly Carlucci sia in trattative con una delle grandi protagoniste di Che Dio ci aiuti: ecco di chi si tratta.

La nuova edizione di Ballando con le stelle dovrebbe partire il prossimo ottobre e, come di consueto, il programma di Milly Carlucci occuperà la prima serata del sabato sera. La conduttrice, secondo indiscrezioni, pare sia al lavoro per la definizione del cast di questa stagione che, stando ai ben informati, sarebbe composto da nomi di spicco del mondo della musica, del cinema e dello spettacolo italiani (e non solo).

Le ultime anticipazioni riguardo il cast di Ballando con le stelle raccontano di importanti trattative tra Milly Carlucci e l’attrice Valeria Fabrizi, star amatissima della serie tv Rai Che Dio ci aiuti. Nonostante non sia ancora riuscita a strapparle un “sì”, si dice che la conduttrice stia lavorando assiduamente affinché la Fabrizi accetti senza remore questa nuova esperienza in televisione.

Valeria Fabrizi a Ballando con le stelle?

A lanciare l’indiscrezione sulla partecipazione di Valeria Fabrizi a Ballando con le stelle è stato TvBlog, che ha parlato di contatti in corso tra l’attrice di origini veronesi e Milly Carlucci.

Dopo essere stata ospite di Domenica In, dove ha animato il salotto di Mara Venier con la sua verve ed ironia, la Fabrizi potrebbe aggiungere al suo lunghissimo curriculum una nuova esperienza televisiva.

Doppiatrice, attrice di cinema, televisione e teatro, cantante, Valeria Fabrizi potrebbe entrare a far parte del cast di uno degli show più apprezzati e seguiti dal pubblico della Rai.

Attualmente impegnata nella serie tv Che Dio ci aiuti in cui interpreta Suor Costanza, ha partecipato anche ad un episodio di Doc – Nelle tue mani e a Il Paradiso delle signore.

Leggi anche–>Ballando con le Stelle 2021: l’appello a Milly Carlucci direttamente da Uomini e Donne

Leggi anche–>Ballando con le stelle, primo concorrente ufficiale: il nome bomba

La lunga carriera di Valeria Fabrizi

Da tempo più attiva in tv che al cinema, Valeria Fabrizi ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo verso la metà degli anni Cinquanta ottenendo una piccola parte nel film comico a episodi Ridere! Ridere! Ridere!.

Da lì, la sua carriera è stata in continua ascesa: tra la metà degli anni Cinquanta e la metà degli anni Settanta recitò in circa cinquanta film, mentre l’esperienza in televisione è iniziata accanto al marito Tata Giacobetti e il Quartetto Cetra.

Protagonista già negli anni Settanta di alcune serie tv poliziesche come Un certo Harry Brent e Qui squadra mobile, ha continuato ad essere protagonista di set televisivi anche negli anni Novanta, quando è stata scelta come interprete per Linda e il brigadiere 2 e Sei forte, maestro.

Il ritorno in tv, poi, risale al 2011, quando ha ottenuto il ruolo di Suor Costanza nella serie Che Dio ci aiuti. Ora, per Valeria Fabrizi, potrebbe prospettarsi una nuova esperienza sul piccolo schermo con Ballando con le stelle.