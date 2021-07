Il Collegio, che fine ha fatto Andrea Di Piero? Eccolo oggi a distanza di tempo

Tra gli ex protagonisti de Il Collegio su Rai 2, molti appassionati ricordano il 16enne Andrea Di Piero, giovane talentuoso e assai preparato rispetto ai compagni di classe. Eccolo com’è diventato oggi a distanza di tempo da quell’esperienza televisiva.

Non tutti i ragazzi che partecipano a Il Collegio sono dei ribelli nati e sfruttano l’esperienza televisiva per “rimettersi in riga”. Nel corso delle edizioni del programma, in onda su Rai 2, si è distinto tra tutti i partecipanti Andrea Di Piero, giovane diligente e studioso che si è definito un “senatore d’annunziano” perché ispirato all’idea di bello di Gabriele D’Annunzio.

La sua esperienza al reality show targato Rai risale all’anno 2020, quinta edizione del programma, durante la quale Andrea si è distinto ben presto tra i compagni di classe per diligenza, passione per lo studio e – elemento non trascurabile – eleganza da “lord”. “Nato con la camicia”, così come si è definito lui, Di Piero non ha faticato ad indossare la divisa de Il Collegio: il suo armadio, infatti, è ricco di gilet, giacche e pantaloni classici.

Andrea Di Piero, che fine ha fatto

Protagonista indiscusso della quinta edizione de Il Collegio, Andrea Di Piero ha continuato ad essere molto seguito sui social anche dopo la sua prima esperienza televisiva.

Seguito da più di 200mila follower, il giovane originario di Fiuggi – in provincia di Frosinone – si distingue per i suoi post mai scontati e sempre finalizzati a lanciare un messaggio educativo.

“La biografia è un sistema nel quale le contraddizioni della vita umana trovano la loro unità”: è questa la citazione di José Ortega Y Gasset con cui Di Piero si descrive sui social.

Dai tempi de Il Collegio in cui Andrea si mostrava con un ciuffo di capelli biondo opportunamente pettinato, la divisa del programma portata con orgoglio e il suo profondo interesse per lo studio, è cambiato ben poco.

Ad oggi, così come si evince dai social, Di Piero è rimasto lo stesso ragazzo diligente, elegante e interessato di qualche mese fa.

Leggi anche–>Il Collegio 6 si farà? A parlare è il Preside

Leggi anche–>Il Collegio, ricordate Claudia Dorelfi? Eccola oggi, diversissima FOTO

Andrea Di Piero, cosa vuole fare da grande

“La trap mi fa schifo. Detesto la trap perché è proprio l’opposto del buon gusto che amo seguire. Amo vestirmi così perché mi piace proprio il bello”: con queste parole Andrea Di Piero si è presentato alle telecamere de Il Collegio, distinguendosi sin da subito dai compagni di avventura.

“Sono una persona abbastanza legata al passato. Essendo una persona a cui piace sapere il perché delle cose ho fatto numerose riflessioni che mi hanno portato ad essere convinto dell’esistenza di Dio – ha continuato a raccontare il giovane di Fiuggi alle telecamere di Rai 2 – . Da grande voglio diventare un politico. A me piace parlare, fare discorsi e mi piace anche dimostrare che la mia idea è giusta”.

Il futuro di Andrea, dunque, sembra già essere stato programmato.