Simona Ventura e Paola Perego splendide al mare: la foto in costume fa impazzire i fan

Simona Ventura, una delle conduttrici più popolari del nostro paese, ha recentemente condiviso uno scatto in compagnia di una nota collega. Scopriamo di chi si tratta.

Nata a Bentivoglio nel 1965, Simona ha debuttato sul piccolo schermo a metà degli anni ottanta come concorrente di alcuni quiz per poi diventare una delle conduttrici più popolari dell’intero stivale. Negli ultimi anni la donna è stata impegnata con diversi programmi di discreto successo in onda su Rai2 e per la nuova stagione televisiva sembra essere pronta per partire con un nuovo show al fianco di una grande collega.

Il nuovo programma di Simona Ventura

La conduttrice in questione è Paola Perego, infatti le due saranno alla guida di Citofonare Rai 2, programma che sarà trasmesso a partire dal 19 settembre, ogni domenica per 2 ore di diretta intense e piene di divertimento, informazione e intrattenimento. Ma prima di mettersi al lavoro sul nuovo show, Paola e Simona hanno deciso di passare alcuni giorni di relax al Fuerte Ventura Resort a Pula in provincia di Cagliari.

Simona Ventura e Paola Perego insieme al mare

A testimoniare questa vacanza passata in compagnia l’una dell’altra, lo scatto pubblicato proprio da Simona Ventura in compagnia di Paola Perego in cui le due conduttrici sono sedute su un lettino da spiaggia, baciate dal sole e sorridenti. Nella descrizione del post, la donna ha scherzato scrivendo: “Al #minipadelsummertour…riunione di volpi...strage di galline (cit BiiBallandi).”

LEGGI ANCHE—>Simona Ventura e Matteo Bassetti, scontro di fuoco su Rai 3: “Ho diritto di parola”, “Faccia la conduttrice”

La reazione dei fan

La foto pubblicata da Ventura conferma la grande sintonia tra le due conduttrici che sembrano essere pronte a conquistare la domenica mattina grazie al loro nuovo show. Ovviamente lo scatto non è passato inosservato tra i fan di Simona e Paola superando in poco tempo i 27 mila like e ricevendo centinaia di commenti che mostrano come il pubblico sia in fermento per il nuovo show che le vedrà protagoniste.