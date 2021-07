Stefano Bettarini non vuole figli da Nicoletta Larini | Svelato il reale motivo

Stefano Bettarini e Nicoletta Larini si dichiarano ogni giorno sempre innamorati l’uno dell’altra sui social. Da anni sono legati da un forte sentimento, ma nonostante ciò l’uomo ha dichiarato che non vuole creare una famiglia con la fidanzata. In realtà c’è un motivo valido dietro questa scelta.

Importante decisione sul futuro di Stefano e Nicoletta

La coppia ha deciso di mettersi alla prova in una edizione di Temptation Island Vip condotto in quel periodo da Simona Ventura. Quest’ultima ha assistito alle dinamiche sentimentali dell’ex marito con la giovane fidanzata Nicoletta. I telespettatori ricorderanno il falò richiesto da lei per parlare con Stefano, il quale non si è presentato. Davanti a quel rifiuto di un confronto la ragazza si è lasciata andare in un pianto, così Simona Ventura è intervenuta per darle dei consigli su come salvaguardare il rapporto. Si è trattato sicuramente di un momento memorabile perché ancora una volta la Ventura ha dimostrato di essere una grande persona. Da allora Nicoletta e Stefano sono più uniti che mai, dato che hanno risolto i loro problemi. Tuttavia hanno preso una decisione molto importante sul loro futuro.

“Non ci sposeremo e non faremo un figlio”

Bettarini è stato protagonista del gossip per alcuni suoi flirt ha avuti in passato. Basta ricordare quello che ha avuto con Dayane Mello quando lui era un inviato mentre lei una delle naufraghe de L’isola dei famosi. Poi anche il suo divorzio da Simona Ventura ha fatto molto parlare. Attualmente sono in buoni rapporti, soprattutto per il bene dei due figli. Per fortuna adesso e felice accanto a Nicoletta. I due tempo da hanno rilasciato un intervista a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo dopo l’esperienza del reality delle tentazioni. Quando la conduttrice ha fatto una domanda su una nuova paternità ha risposto in questo modo: “Su questo punto non faccio un passo indietro. Per rispetto alla mia famiglia precedente e, soprattutto, perché non lo desidero. Nicoletta lo sa. Non ci sposeremo e non faremo un figlio”. Una decisione che avrebbe potuto mettere in crisi qualsiasi relazione, ma Nicoletta ha spiazzato tutti con le sue parole: “Io accetto la sua decisione. Accetto la privazione di una famiglia. Mi spiace, sono innamorata e sono pronta a prendermi le critiche addosso. Oggi rinuncio al sogno di una famiglia per amore dell’uomo che amo”.

Leggi anche -> Stefano Bettarini in ospedale la fidanzata operata | ecco come sta

Un gesto d’amore per Nicoletta

Dopo l’esperienza di Temptation Island Vip, i due sono tornati in Toscana, terra di provenienza e di entrambi. Dal 2017 stanno vivendo questa favola idilliaca. Tempo fa Nicoletta si è recata in ospedale per sottoporsi a un’operazione di tonsillectomia e ha potuto contare sul sostegno del proprio amato. Stefano non l’ha lasciata sola per un attimo. Migliore dimostrazione d’amore non potrebbe chiedere una donna.

Leggi anche -> Stefano Bettarini diffidato da Mediaset, arriva la decisione per l’ex gieffino