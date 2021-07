Una Vita, l’attrice che interpreta Camino ha una compagna: chi è la bellissima

Una Vita è la soap opera spagnola che da anni sta appassionando gli italiani grazie alle sue avvincenti storie. Tutti si stanno interessando alla storia d’amore di Camino. Molti hanno curiosato nel profilo Instagram dell’attrice che presta il suo volto alla giovane locandiera e hanno scoperto che ha una compagna bellissima. Ecco di chi si tratta.

Storia d’amore di Camino con Maite

Nelle ultime puntate andate in onda su canale 5 nel primo pomeriggio i riflettori sono puntati su Marcia, uccisa misteriosamente con un pugnale conficcato nel petto. L’intero quartiere spagnolo ha pianto per il suo addio, ma colui che sta soffrendo di più è sicuramente Felipe. Avrà dei dubbi sulla moglie Genoveva e per questo permetterà all’ispettore Mendez di portare avanti le indagini sulla donna. Nel frattempo Camino sta facendo i conti con la madre che sta ostacolando senza alcuni esitazione la storia d’amore con la maestra di pittura Maite. Quest’ultima è stata mandata in prigione con degli accuse alquanto discutibili. I telespettatori si chiedono se ci sarà un lieto fine per questa coppia. Nel frattempo molti sono andati a curiosare nel profilo Instagram dell’attrice che presta il suo volto a camino. Lei è Aria Bedmar e nella vita reale è legata alla bellissima Kenzy Loevett. Ecco alcune informazioni interessanti sul suo conto.

Nella vita reale c’è Kenzy

Nata in Spagna nel 1994, Aria ha sempre voluto fare l’attrice fin da piccola. Ama anche la musica e il teatro. Sei è subito legata al personaggio Camino, soprattutto per la storia d’amore che la lega a Maite. È molto sensibile al tema, non a caso combatte in prima fila per il rispetto dei diritti Lgbtq. In questa battaglia può contare sul sostegno della moglie Kenzy, con la quale ha avuto un vero e colpo di fulmine. Entrambe condividono la passione per la musica, in quanto la ragazza è la cantante di punta del gruppo dei Megara. Da poco sono convolate a nozze e lo hanno dichiarato di recente. Kenzy è molto bella, ma allo stesso tempo stravagante per via del suo look. Ha lunghi capelli sia rossi che neri, opta sempre per un make-up accentuato e inoltre ha una serie di tatuaggi.

Maite lascerà il quartiere

Maite uscirà di prigione grazie all’intervento di Ildefonso. La madre di Camino le dirà di rispettare la loro relazione, così non esiterà a preparare le valigie e ad andare via. In effetti non vorrà né fare un torto all’uomo che le ha salvato la vita né far soffrire ancora la giovane amata. Camino. Quest’ultima andrà a cercarla per l’intero quartiere, ma senza alcun risultato. La disperazione sarà tale che si chiuderà nuovamente nel suo mutismo.

