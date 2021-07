Mara Venier di nuovo in ospedale: come sta la conduttrice di Domenica In

Mara Venier è una delle conduttrici più amate del mondo della televisione italiana. Non sta passando un bel periodo, dal momento che è stata costretta a tornare di nuovo in ospedale. E’ stata lei in persona ad aggiornare i fan con un lungo post su Instagram. Ecco cosa ha scritto.

Un incubo interminabile per Mara Venier

“Voglio condividere l’incubo che sto vivendo lunedì scorso sono andata da un dentista qui a Roma per un impianto previsto da mesi…Sono arrivata nello studio alle 9:30 e sono uscita alle 17:30 dopo ore! Da quel momento ho perso la sensibilità di parte del mio viso: bocca, gola, labbra e mento…Giovedì di corsa dal chirurgo Valentini Valentino che dopo aver verificato la situazione venerdì mi ha operata per rimuovere l’impianto che ha causato il danno. Ricoverata…sala operatoria”, ecco il lungo post che Mara Venier ha condiviso sul suo profilo per tenere aggiornati tutti sulle sue condizioni di salute. Purtroppo la conduttrice non sta passando bei momenti da circa due mesi a causa di un impianto dentale mal riuscito. Per questo motivo è stata costretta ad andare in ospedale per sottoposti delle cure mediche per recuperare la sensibilità al volto. Tempo fa aveva rilasciato un’intervista al Corriere della sera dichiarando che non sarebbe stato facile riprendersi del tutto: “Devo solo pregare Dio che il nervo possa sistemarsi da solo, e che non ci sia bisogno di un intervento di microchirurgia”.

Il sostegno dei fan

Mara Venier ha sempre messo al corrente i propri fan di ciò che le sta capitando nella vita privata. Per fortuna sa che può contare sul chirurgo Valentini e sulla sua equipe. Insieme stanno cercando di risolvere la situazione delicata che ha come protagonista la conduttrice. Per ora non è chiaro cosa dovrà affrontare nelle prossime ore tra le mura ospedaliere, ma lo sfogo lascia intendere che la strada da fare non sarà semplice. Infatti molti temono di non rivederla nella prossima edizione di Domenica In al timone della conduzione. In effetti già durante una diretta aveva ringraziato coloro che si sono preoccupati per lei, versando lacrime per la commozione. E’ molto amata dagli italiani, non a caso tutti stanno facendo il tifo per lei affinché possa tornare a casa.

Leggi anche -> Mara Venier e Jerry Calà: perché si sono lasciati, la verità

Una bella amicizia

Nonostante il periodo poco sereno, Mara Venier ha fatto in modo di poter partecipare alla festa dell’ex partner Jerry Calà. I due sono convolati a nozze per poi lasciarsi dopo tre anni di matrimonio. Lei durante un’intervista aveva dichiarato di averlo vista con un’altra nel giorno del suo matrimonio: “Mentre tutti festeggiavano e Renato Zero cantava, lui è sparito! Io poi sono andata nei bagni e l’ho pizzicato con un’altra”. Con il tempo sono diventati ottimi amici.

Leggi anche -> Ascolti tv domenica 4 luglio: Mara Venier conquista anche la fascia serale con Una Voce per Padre Pio