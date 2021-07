Confessione di Andrea Zenga sul web: “Mi sono innamorato…” VIDEO

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e da allora sono inseparabili. In questo periodo si stanno concedendo un meritato relax in Sicilia e stanno realizzando delle Instagram stories per aggiornare i follower sulla loro vacanza. A un certo punto Andrea ha fatto una dichiarazione inaspettata davanti alla sua fidanzata. Ecco cosa ha detto.

Andrea e Rosalinda, un amore nato nella casa del Gf Vip

Rosalinda Cannavò ha intrapreso l’esperienza del Grande Fratello Vip dal primo giorno mentre Andrea Zenga è arrivato in un secondo momento. Il ragazzo aveva già partecipato a un altro programma televisivo. Con l’ex fidanzata Alessandra Sgolastra si era messo in gioco a Temptation Island Vip. La loro relazione era giunta al termine a causa dell’intromissione del tentatore Andrea Cerioli e da allora Andrea si era dichiarato single. Rosalinda è stata fidanzata per anni con Giuliano Condorelli, però quando ha conosciuto Andrea le cose sono cambiate al punto tale da lasciarlo. I due, per risolvere il problema della distanza, sono andati subito a convivere. Nessuno avrebbe mai scommesso sulla loro relazione, ma adesso molti si sono ricreduti sul loro conto. Purtroppo la ragazza sta facendo i conti con coloro che criticano il suo fisico, dato che non rispecchia quello che fa tendenza. Per fortuna ha dalla sua parte il fidanzato che la difende senza esitazione dalle malelingue. Andrea nelle ultime ore ha realizzato delle Instagram stories per fare una confessione.

“Mi sono innamorato delle granite siciliane”

Andrea ha realizzato una serie di storie per spiegare ai follower cosa sta facendo in Sicilia con la sua dolce metà. Ha anche svelato un suo piccolo peccato di gola: “Siamo belli scottati, in realtà le previsioni davano pioggia, però per fortuna c’è stato il sole…Adesso andiamo a cena, l’isola è fantastica. E’ la prima volta che vengo…e poi volevo dirvi che mi sono innamorato delle granite siciliane…non posso più farne a meno…pensavo che le granite fossero quelle che fanno da noi: ghiaccio tritato e sciroppo…Ho scoperto di essere un golosone di granita che mangerò fino quando riparto”. Non a caso Andrea ha mostrato le prelibatezze del posto che ha preso durante una sosta in un bar. Sicuramente tornerà a casa felice e…con qualche chilo in più.

Rosalinda e il bacio negato

Qualche settimana fa c’è stato un botta e risposta tra Rosalinda e Dayane Mello. Stando a quanto detto dall’attrice, Dayane le avrebbe dato un bacio sul set di uno shooting fotografico. Lei ha rifiutato, in quanto si è irrigidita davanti a quel gesto affettuoso. Andrea non si è espresso sull’argomento, anche perché sono intenti più che mai a vivere la favola d’amore senza intromissioni esterne.

