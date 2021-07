Pippo Baudo, avete mai visto la figlia Tiziana? Chi è e cosa fa: si somigliano molto

Pippo Baudo è senza ombra di dubbio colui che ha fatto la storia della televisione italiana. Il suo nome potrebbe essere tranquillamente sinonimo di “presentatore”, “showman” e “talent scout”. Amatissimo dagli italiani l’85enne siciliano è ancora oggi uno dei pilastri dello spettacolo del piccolo schermo, ma poco si sa sui suoi figli, in particolare di Tiziana, la sua secondogenita. Conosciamola meglio

Un grande presentatore, anche bisnonno

Nato a Militello in Val di Catania nel 1936, Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, fin da bambino sognava di entrare in quella scatola magica chiamata televisione. La storia ci dice che ci è riuscito in maniera strabiliante, diventando negli anni, un artista affermato e acclamato dai telespettatori.

Come ogni personaggio famoso che si rispetti, anche Pippo Baudo, suo malgrado, non è stato lontano dalle cronache rosa, in particolare per la storia che riguarda il suo primogenito Alessandro. Quest’ultimo è nato nel 1962 ma è stato riconosciuto da Baudo solo nel 1996. Oggi i due hanno un ottimo rapporto e il presentatore è diventato anche bisnonno visto che il figlio di Alessandro, è diventato a sua volta padre.

La figlia di Pippo Baudo, Tiziana

Forse non tutti sanno che Pippo Baudo ha anche una figlia che si chiama Tiziana, nata nel 1970, dal suo matrimonio con Angela Lippi. Tutti ricordano come moglie di Pippo Baudo, Katia Ricciarelli, ma è giusto ricordare che il presentatore è stato sposato con il soprano, solo in seconde nozze. Ma chi è Tiziana Baudo? Cosa fa?

Tiziana Baudo è una cinquantenne dolcissima molto legata ad entrambi i genitori. Tempo fa in un’intervista rilasciata a Quotidiano.net, ha confessato infatti che le sue due colonne portanti sono proprio i suoi genitori, svelando che tra Baudo e l’ex moglie c’è un rapporto splendido.

LEGGI ANCHE ———–>Amici, Pippo Baudo ha scelto i vincitori del Premio TIM: ecco di chi si tratta

Tiziana è anche mamma di due gemelli, Nicholas e Nicol, avuti dal marito Mirko Mengozzi, noto speaker radiofonico e voce ufficiale dell’Inter. I due sono convolati a a nozze nel 2009, proprio nella chiesa che celebrò il matrimonio dei suoi genitori. Oggi Tiziana è una celebre PR e una organizzatrice di eventi. In passato la donna è stata il braccio destro del padre, rivestendo il ruolo di segretaria e assistente.

LEGGI ANCHE ———–>Katia Ricciarelli e Pippo Baudo, colpo di scena: cosa succede tra gli ex

La secondogenita del grandissimo Pippo inoltre si occupa anche di gestire il booking degli ospiti di diverse trasmissioni televisive. Al contrario del padre, che a 85 anni ha aperto da poco un account Instagram, Tiziana non ama molto i social perchè è molto gelosa della sua vita privata. Sappiamo però che ama tantissimo i tatuaggi.